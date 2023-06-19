^5cm炸豬排^手攰美食

周遊關西｜超厚切5cm炸豬排食到手攰玩轉淡路島挑戰登頂大橋決戰哥斯拉

tvb娛樂
東方新地

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由日本通周奕瑋（Jarvis）主持的旅遊節目《大灣區航空呈獻：周遊關西》，周一至周三晚上 10 時 30 分於翡翠台播映，本周播映最後三集。

龍蝦沾麵都好正。
龍蝦沾麵都好正。（圖片來源：TVB）

今晚（19 日）播出的一集，Jarvis 為觀眾推介大阪心齋橋最新必去地方。Jarvis 介紹最新的固力果隱藏打卡位，除了可以避開人潮，旁邊還有藥妝店可以閒逛。之後 Jarvis 再度大開食界，分別品嚐爆多蟹肉的蟹饅頭、蟹肉雪糕及龍蝦沾麵等，當中以炸豬排專門店最為吸引，該店以罕有的豬肋肉為食材，每塊炸豬排厚度均超過 5cm，Jarvis 更即場拿出間尺驗證！Jarvis 品嚐過後大讚肉質又滑又腍，並笑言食到好攰：「每次夾起塊豬排，我都覺得隻手指好攰，因為真係好重！」之後 Jarvis 轉戰日本人國內遊新寵地點—淡路島，首先挑戰登頂高度達 298 米的明石海峽大橋，登橋前要先行十層樓樓梯，穿好安全裝備的 Jarvis 行到喘晒氣；之後 Jarvis 搭升降機上 98 樓行上橋頂，並被眼前風景震撼，Jarvis 說：「好感動，好值得上嚟！」

（圖片來源：TVB）

朝聖日版「天國的階梯」

淡路島又名動漫島，皆因島上有不少動漫主題樂園，Jarvis 選擇了哥斯拉主題園區，場內除了有不同模型供遊客打卡及有射擊遊戲外，Jarvis 還玩飛索衝進巨型哥斯拉模型的口中，非常過癮。之後 Jarvis 更升呢做男一，拍攝模擬決戰哥斯拉的場口。最後 Jarvis 去到馳名 Pancake 店，朝聖日版「天國的階梯」，日落加上無敵大海景，啱晒打卡！

Jarvis 去到哥斯拉主題園區玩飛索勁刺激。
Jarvis 去到哥斯拉主題園區玩飛索勁刺激。（圖片來源：TVB）

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