咁你都唔識｜麥雅緻驚人的常識王身份曝光張頴康愛妻號的冧妻三招揭祕

由鄭詩君（C 君）、J2er 黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）擔任主持，及本周五有 J2er 胡敏芝（Karen）代替負傷 Jojo 客席主持的遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，本周四、五晚上 10 點半繼續翡翠台播映。「Common sense（CS）一啲都唔 common」，《咁你都唔識》雲集抵死又貼地的刁鑽問題，透過有趣答問環節，測試參與遊戲嘉賓「CS（Common Sense）指數」。本周四（10 日）播出的第五集，三組嘉賓分別是朱智賢（朱朱）及中學同學牛丸、陸浩明（6 號）及蔡醫師、鄭衍峰及大學同學 Sally；朱智賢介紹與牛丸關係時，竟自爆中學時已學識打斧頭：「我同佢係中學同學，我哋嗰時成日兩個人訂一個飯盒 share 食，儲儲埋埋啲私己錢。」至於鄭衍峰則被 Sally 笑指讀書時異性緣暢旺：「佢獵晒我身邊啲女朋友！」到正式埋牙比賽，6 號及朱朱各有奇招搶鏡，近日在無綫劇《破毒強人》中飾演深思熟慮社團大嫂的朱朱，在綜藝節目中「傻大姐」本色回歸，邏緝與常識通通失靈，就連長居美國的好友牛丸，對香港的熟悉度似乎亦高過朱朱，難怪朱朱被封「朱隊友」之餘，不斷派表情包及擺靚甫「謝罪」。至於 6 號在節目後段表現簡直「如有神助」，常識知識兼備，令人眼前一亮。