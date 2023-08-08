咁你都唔識｜麥雅緻驚人的常識王身份曝光張頴康愛妻號的冧妻三招揭祕
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由鄭詩君（C 君）、J2er 黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）擔任主持，及本周五有 J2er 胡敏芝（Karen）代替負傷 Jojo 客席主持的遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，本周四、五晚上 10 點半繼續翡翠台播映。「Common sense（CS）一啲都唔 common」，《咁你都唔識》雲集抵死又貼地的刁鑽問題，透過有趣答問環節，測試參與遊戲嘉賓「CS（Common Sense）指數」。本周四（10 日）播出的第五集，三組嘉賓分別是朱智賢（朱朱）及中學同學牛丸、陸浩明（6 號）及蔡醫師、鄭衍峰及大學同學 Sally；朱智賢介紹與牛丸關係時，竟自爆中學時已學識打斧頭：「我同佢係中學同學，我哋嗰時成日兩個人訂一個飯盒 share 食，儲儲埋埋啲私己錢。」至於鄭衍峰則被 Sally 笑指讀書時異性緣暢旺：「佢獵晒我身邊啲女朋友！」到正式埋牙比賽，6 號及朱朱各有奇招搶鏡，近日在無綫劇《破毒強人》中飾演深思熟慮社團大嫂的朱朱，在綜藝節目中「傻大姐」本色回歸，邏緝與常識通通失靈，就連長居美國的好友牛丸，對香港的熟悉度似乎亦高過朱朱，難怪朱朱被封「朱隊友」之餘，不斷派表情包及擺靚甫「謝罪」。至於 6 號在節目後段表現簡直「如有神助」，常識知識兼備，令人眼前一亮。
本周五（11 日）播出的第六集，邀得的三組嘉賓分別是楊潮凱及同學 Chris、張頴康及太太麥雅緻、蔣祖曼及髮型師好友希子。三組嘉賓常識度堪稱「阿蘭嫁阿瑞」，反而是負責助攻的麥雅緻及希子表現較為出色，麥雅緻在搶答環節更是與 6號一樣如有神助「百答百中」，就算補答亦例不虛發，令張頴康甘拜下風。該集絕對是「張麥 CP」晒恩愛真人騷，首先二人出場時合拍地做出心心手勢，甜蜜滿瀉；之後張頴康十句有八句都是以「氹老婆」為大前提，首先談到與太太組隊，張頴康眼神堅定地表示：「冇得輸呀！」當被問到香港熱門女生名字時，張頴康第二度出擊賣口乖：「雅緻咪我（唯一）女性朋友咯。」到了「真定假？咁你都唔識」環節，對於太太疑幻似真的說詞，張頴康想也不想第三度發功：「佢唔會對我講大話，就算佢講大話，我都接受！」成功氹得老婆甜笑兼大派心心。另一搶焦位是楊潮凱，首先他不但遭圍攻、被指狀似沒有公德心的人，麥雅緻更搞笑追問潮凱：「我唔信你冇掟過水波！」到了「真定假」環節，雖然楊潮凱拿出滿臉誠懇解釋「班地厘」，可惜 Chris 不但唔 buy，更謂：「通常佢咁樣衰，一定係講緊大話。」場面爆笑。今集謝嘉怡繼續妙語連篇，先後因為「武術指導」及
「班機 delay」氹得全場笑破肚皮，想知嘉怡到底講咗乜，記住收睇《咁你都唔識》。
圖片來源：（圖片來源：TVB）