咁你都唔識｜C君方丈上身咀咒黎諾懿餘思霆孖閨密男友Louis玩遊戲爆笑吳若希擦錯鞋引網友熱議
由鄭詩君（C 君）、J2er 黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）主持，J2er 胡敏芝（Karen）客席主持的遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，本周四（17 日）、五晚上 10 點半、及本周日（20 日）晚上十點翡翠台播出最後三集。
嘉賓陣容方面，周四有周奕瑋＋《Think Big》童星朗朗、吳若希＋弟弟 Carson、陳庭欣＋「黃大仙張衞健」Jacky；周五有陳星妤＋生意拍檔盈迦、黎諾懿＋營養師好友 Melissa、余思霆＋閨密男友 Louis；最後一集壓軸現身的則有胡諾言＋御用髮型師 Sue、袁偉豪＋攝影師好友 Frankie、謝東閔＋好友 Patrick。
童星朗朗人細鬼大笑爆全場
眾多嘉賓之中，竟以年紀最小的朗朗帶給現場人士最大驚喜，就連 C 君都甘拜下風。朗朗一出場即以 HCF 及 LCM 成功拋窒 C 君，之後回答中學生拍拖最重視和最不重視因素時，竟指最重視是「約會開支」，人細鬼大程度令全場笑至崩潰，C君見狀亦不知如何招架。吳若希亦相當搶焦，除了一嚟即向 C 君硬銷親弟弟Carson：「有冇興趣簽呀」，又於答問題期間企圖向監製擦鞋，可惜卻因傻傻分不清《Think Big》及《Hands Up》而觸礁，相當爆笑。至於 Toby 一樣勁有綜藝天分，無論答乜都扯《東張西望》落水，結果真的成功答中多條問題，到底做《東張》主持是否真的有助增長常識呢？
周五（18 日）晚一集，則以余思霆及閨密男友 Louis 表現最出眾，雖然思霆謙稱並不太了解香港文化，但最終竟能擊敗其他本地薑，答中廣東字「𢻻㩿」的正確發音，更吊詭的是，思霆推斷「𢻻㩿」讀音時，竟是以「普通話發音」為基礎，技驚四座。所謂物以類聚，思霆好友 Louis 亦是聰明仔，當 C 君追問他曾否追求過思霆時，Louis 先是呆了半秒，其後竟成功以「雞蛋仔」蒙混過關，令 C 君亦忍不住大感佩服。該集更爆出 C 君與黎諾懿原來有私人恩怨，C 君更「方丈上身」咀咒黎諾懿勢必慘敗：「當年我輸得好慘，我希望你今日都有咁嘅下場！」周日晚 10 點播出一集，三組嘉賓竟齊齊畀無綫劇集經典金句截圖考起，欲知詳情，密切留意最後三集的《咁你都唔識》。