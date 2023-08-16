咁你都唔識｜C君方丈上身咀咒黎諾懿餘思霆孖閨密男友Louis玩遊戲爆笑吳若希擦錯鞋引網友熱議

由鄭詩君（C 君）、J2er 黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）主持，J2er 胡敏芝（Karen）客席主持的遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，本周四（17 日）、五晚上 10 點半、及本周日（20 日）晚上十點翡翠台播出最後三集。