咁你都唔識｜C君回歸主持翡翠臺首播阿Bob揭祕閨房事謝嘉怡純真幽默引熱議
由鄭詩君（C 君）、「自稱 J2 一姐」的黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）擔任主持的全新遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，由 7 月27 日起，逢周四、五晚上 10 點半翡翠台播映；是次除了是 C 君相隔兩年再為無綫擔任主持外，更是首度撇甩陸永、以個人姿態為翡翠台綜藝節目擔任主持。「Common sense（CS）一啲都唔 common」，到底有幾唔 Common？聽落「淺到
喊」的「常識題」，原來可以十個人有九個答錯。《咁你都唔識》正正雲集一堆抵死又貼地的刁鑽問題，內容涉及常識、飲食、文化、生活、交通及職業等多個範疇，透過有趣的答問環節，測試參與遊戲嘉賓「CS 指數」，每集均會邀請三組由藝人配搭好友組成的組合，鬥智鬥力鬥吹水鬥演技。
Bob 玩「大包圍」博大霧 遭助理 Queenie 爆料
本周四（27 日）打頭陣登場的嘉賓有林盛斌（Bob）及林家「大內總管」Queenie、 麥玲玲與好友 Alfred、麥美恩與雷 Sir。首集亮點絕對落在綜藝王阿Bob 身上，繼之前於《獎門人》騎膊馬帶隊員出場，今集調番轉頭一出場就要林家「大內總管」Queenie 揹佢上身，搶盡風頭！Bob 玩遊戲時更抵死，竟「大包圍」博大霧，並豪言：「如果咁樣都中唔到兩、三個字嘅，我食咗你呢部嘢（電腦）！」說畢 C 君即「應機」與 Bob 大玩 side bet，場面精彩。首集問題出人意表度相當高，當中跌眼鏡指數最高問題為：「根據家計會資料，邊個係影響夫妻性生活嘅首要原因」，其間因為 Queenie 一句「爆料」，令 Bob 與太太的性生活成為被「攻擊」焦點，阿 Bob 更揚言要直播「閨房事」反擊，到底搞邊科？
Jojo 主力刁難 C 君 謝嘉怡「女版金剛」上身
除了嘉賓搶鏡，三位主持亦各有各吸睛，更有份玩埋一份。「自稱 J2 一姐」的Jojo 主力負責刁難 C 君，首集即以「冇仔女嘅兩公婆，佢哋嘅婚姻平均維持到幾多年呢？」拋窒 C 君；C 君則貫徹「無聊爆肚金句王」本色，失驚無神就窒你一句，首集由於玲玲姐答案太「跳框」，C 君即成功攝位發功：「你有玄學知識，其他就冇乜知識。」而三位主持中，以 Lisa 最出位，在「真定假？咁你都唔識」環節，每組均會派出一位組員再加一位主持，分別扮演吹水王及「真答案發言
人」，首集代表主持出戰的 Lisa「女版金剛」上身，全程好認真地講到好似好唔認真，不但「話梅」、「藍莓」傻傻分不清，更爆出一句：「因為個男人放咗個 BB 入去，令到佢咸濕」，聽到大家一頭霧水兼笑爆全場。
談到 Lisa，C 君亦讚不絕口：「佢參選（港姐）時我已經覺得佢相當有幽默感，當然可能佢自己唔知，佢間唔時會爆一、兩句爆笑嘅；同埋佢有一種純真，嗰種純真嘅幽默對個節目非常有幫助，甚至乎我自己成個節目都係睇佢，成日好期待『你有咩講呢今次？』，可能會突然有一句未必啱文法同表達意思，但又有喜劇效果喺度，我覺得 Lisa 先至係呢個節目不可或缺元素。」並直指《咁你都唔識》有助茶餘飯後吹水：「呢個遊戲節目係我自己最喜歡類型，除咗睇完獲得快樂，仲可以獲得日後同朋友吹水嘅元素，可以拎出街彈吓人、拋吓書包，非常有益身心。」