咁你都唔識｜C君回歸主持翡翠臺首播阿Bob揭祕閨房事謝嘉怡純真幽默引熱議

由鄭詩君（C 君）、「自稱 J2 一姐」的黃紫恩（Jojo）、「女版金剛」謝嘉怡（Lisa）擔任主持的全新遊戲問答資訊節目《咁你都唔識》，由 7 月27 日起，逢周四、五晚上 10 點半翡翠台播映；是次除了是 C 君相隔兩年再為無綫擔任主持外，更是首度撇甩陸永、以個人姿態為翡翠台綜藝節目擔任主持。「Common sense（CS）一啲都唔 common」，到底有幾唔 Common？聽落「淺到