唔滾唔知有料到｜廖慧儀北京品嚐百年火鍋，伍韻婷揭祕填鴨祕笈，Jessica與Juliana烹飪大比拼
廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）繼早前為 J2（82 台）到馬來西亞拍攝《趁而家去大馬偷……食譜》後，再度拍檔出擊。於 J2（82 台）逢周一至五晚上 8 點半播出的飲食旅遊節目《壽桃火鍋系列呈獻︰唔滾唔知有料到》，他們將再接再厲，在 15 集節目中，分別走訪台灣、澳門、香港、北京、重慶、長沙，品嚐 40 多種不同款式火鍋，為「滾」一字作出新定義。
今晚（29 日）播出最後一集廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）繼續北京火鍋之旅。今集她們會品嚐有「傳奇鍋物」之稱的爐肉火鍋。據知爐肉火鍋是由滿族人傳入，他們將五花腩肉以碳火烤成配上鍋物，是當年的宮廷美食之一，與北京填鴨齊名。因為工序繁複，所以現在爐肉火鍋店已經不多。Jessica、Juliana 今次實行「一雞兩味」，試勻爐肉火鍋同北京填鴨。不講不知在香港一般人食填鴨的方法，以鴨皮蘸醬，加入大蔥、青瓜條等配料一齊食。Juliana 話北京人食法有別︰「呢個唔正宗，北京人係分開食，食完餅之後再食青瓜清洗味蕾。」而正宗爐肉火鍋是配上酸菜湯底，食法是以爐肉配酸菜再加醬，Jessica 食後大讚︰「肉質緊實，皮超軟熟仲有煙燻香味，重點係烤完之後再去
燉。」
她們來到廚房見識爐肉的製法，共分三個步驟分別是︰揀肉、醃肉及晾乾後，再放入爐以碳火燒，爐肉亦因而得名。好學的 Jessica 自然不會放過學整爐肉的機會，第一步是插肉讓肉質鬆軟。看似輕鬆但 Jessica 一輪狂插之後，她已身水身汗。到第二步要猛推讓整塊肉均勻吸收醃料，Jessica 如洗衫般喪推一陣後，已力不從心，要 Juliana 從後協助，才大功告成。
第二站試食北京第二道名菜砂鍋爐肉丸子燒白菜，爐肉丸是當年平民的食法，重點是將爐肉的食用方法發揮得淋漓盡致。山竹牛肉球般大小的爐肉丸吸滿湯汁，Jessica 形容口感軟綿，最特別是丸子釀有一粒鵪鶉蛋，令層次更加豐富。要整爐肉丸有幾難？廚房內二位女仕雖然有廚師指點，又搓、又捏肉漿，依然未見「丸」形，但已顯得手忙腳亂，幾經辛苦終於釀入鵪鶉蛋，製成爐肉丸。想知道爐肉到底有幾好食，留意今晚節目播出。