唔滾唔知有料到｜廖慧儀捉魚做湯底驚呼阿美族火鍋 美食秀熱烈首播
廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）繼早前為 J2（82 台）到馬來西亞拍攝《趁而家去大馬偷……食譜》後，再度拍檔出擊。明日（11 日）起逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出的飲食旅遊節目《壽桃火鍋系列呈獻:唔滾唔知有料到》，他們將再接再厲，在 15 集節目中，分別走訪台灣、澳門、香港、北京、重慶、長沙，品嚐40 多種不同款式火鍋，為「滾」一字作出新定義。
郭富城每次到台灣，由光顧太和殿到詹記火鍋，甚至食到打包上飛機，就知道台灣火鍋文化有多盛行。本周《唔滾唔知有料到》推介台灣「滾」的好地方。
廖慧儀（Jessica）及伍韻（Juliana）明晚（11 日）首站來到花蓮品嚐阿美族石頭火鍋，為「食好西」Jessica 與 Juliana 要跟阿美族人到河邊捕魚，作為火鍋湯底的靈魂。想不到拍過《港女野人》外表看似「好打得」的 Jessica，在捕魚時表現驚青，猛話話「我驚碰到魚」，碰到一塊樹葉以為是魚已經嚇到「喂哇鬼叫」，拍檔 Juliana 都忍不住話「你玩嘢呀」。幾經努力終於搵齊食材，可以開爐煮食。阿美族石頭火鍋特色，是先將所有食材放入竹筒今倒入高湯，接住將將燒至高溫 500 度的石頭直接放入湯中，5 分鐘就可以有得食，非常原始但非常鮮美，二位女仕食到舔舔脷。
後晚（12 日）二人享用到台灣必食的姜母鴨火鍋。原來不止演戲有不同層次，歎薑母鴨火鍋，都分成三種層次。一坐下便要飲「頭啖湯」，可以嚐到湯頭帶着滿滿酒香。接住再煲 5 分鐘後，此時酒精散發，代之而來的是濃厚的薑味濃湯，有暖身養胃功效。最後一種吃法是放入椰菜煮，用意是吸收薑及鴨肉精華的湯汁，椰菜的清甜可以減膩，又是另一番體驗。
兩位女仕試係後讚口不絕，Juliana 接受訪問時表示︰「未試過咁濃薑味湯底，諗到用薑（湯）做火鍋好特別。」Jessica 盛讚食火鍋都可以好有內涵，她猛讚︰「成件事好有儀式感，好似一上枱要飲第一碗，5 分鐘後要飲第二碗，成個過程同 Juliana 計時先得，火鍋都有佢本身文化，唔係好似香港咁一次過放晒所有食材落去。」今集她們還會試食甘蔗薑母鴨，湯頭帶有甘蔗清甜，回甘而不涸喉又是另一番滋味。Jessica 同 Juliana 專誠到廚房偷師，看似簡單的炒鴨肉，原來臂力少一點都應付不到，只見 Jessica 動用雙手，才勉強可以翻起整兜鴨，但已經累到滿頭大汗。本周精彩內容還包括羊癡不能錯過，米芝蓮推薦羊肉爐、清燉羊肉爐、無食過等如沒有到過台灣的麻辣鍋、還有大腸臭臭鍋、燒酒雞鍋等，種類繁多梗有一款滿足火鍋迷。