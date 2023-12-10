唔滾唔知有料到｜廖慧儀捉魚做湯底驚呼阿美族火鍋 美食秀熱烈首播

廖慧儀（Jessica）及伍韻婷（Juliana）繼早前為 J2（82 台）到馬來西亞拍攝《趁而家去大馬偷……食譜》後，再度拍檔出擊。明日（11 日）起逢周一至五晚上 8 點半 J2（82 台）播出的飲食旅遊節目《壽桃火鍋系列呈獻:唔滾唔知有料到》，他們將再接再厲，在 15 集節目中，分別走訪台灣、澳門、香港、北京、重慶、長沙，品嚐40 多種不同款式火鍋，為「滾」一字作出新定義。