大灣區美味好玩攻略｜東張女神初次綜藝挑戰，鄧凱文溫泉濕身，郭柏妍驚喜曝光歌手身分

一共十集旅遊飲食節目《美味假期 12 周年呈獻：大灣區美味好玩攻略》，周四、五晚 10 點半翡翠台播映最後兩集。《大灣區美味好玩攻略》由麥長青（麥包）、江美儀擔任主持。本周繼續有「芊芊」郭柏妍擔任嘉賓，夥拍首次拍攝旅遊節目的「東張女神」鄧凱文，兩位青春可人的美女藝員帶大家上山下海，更大方以水著上陣浸溫泉！