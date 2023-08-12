大笪地唱不停｜孖蘇韻姿驚喜現身呂珊兒經典照片曝光龍婷廣東話祕訣大公開

《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》周日晚 9 點 05分翡翠台播映，節目由許文軒擔任主持。明晚（13 日）播出一集的演唱地點是東區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀和魏嘉信，嘉賓則有呂珊和蘇韻姿。