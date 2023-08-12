大笪地唱不停｜孖蘇韻姿驚喜現身呂珊兒經典照片曝光龍婷廣東話祕訣大公開
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《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》周日晚 9 點 05分翡翠台播映，節目由許文軒擔任主持。明晚（13 日）播出一集的演唱地點是東區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀和魏嘉信，嘉賓則有呂珊和蘇韻姿。
一眾好聲音與東區甚有淵緣，當中顏志恒和龍婷比較特別。身為東區地膽的顏志恒說：「從來冇諗過離開東區，我細個住西灣河，之後就住柴灣，已經適應咗東區，我係東區人，流緊東區嘅血！」龍婷則指對筲箕灣特別有感情，她說：「好鍾意呢度嘅街市，我嘅廣東話可以話喺買餸時學。」龍婷在節目中還會走入街市買餸重溫舊夢，事後她說：「嗰時嚟咗香港冇耐，為咗融入香港社會，我喺買餸時會請教佢哋（檔販），喺嗰個過程中學習廣東話，同埋建立信任。」
至於嘉賓呂珊亦是在東區長大，她說：「我細個喺呢度讀書，日日放咗學就喺東大街篤魚蛋食燒賣！」節目上還會曝光呂珊的兒時舊照，相當珍貴。身為地頭蟲的呂珊獻唱《Only Yesterday》和《風的季節》，唱到興起還走落台與觀眾互動，氣氛高漲。
是集歌單：
《Can’t help falling in love》
《Endless Love》
《愛是懷疑》
《如果沒有你》
《壯志驕陽》
《Only Yesterday》
《風的季節》
《紅日》
《幾分傷心幾分癡》
《漫步人生路》
《我一見你就笑》
《Fly Me To The Moon》
《天下無雙》
《世界會變得很美》
圖片來源：（圖片來源：TVB）