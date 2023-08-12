^龍婷^廣東話祕訣大公開

大笪地唱不停｜孖蘇韻姿驚喜現身呂珊兒經典照片曝光龍婷廣東話祕訣大公開

tvb娛樂
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《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》周日晚 9 點 05分翡翠台播映，節目由許文軒擔任主持。明晚（13 日）播出一集的演唱地點是東區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、支嚳儀和魏嘉信，嘉賓則有呂珊和蘇韻姿。

許文軒擔任主持。
許文軒擔任主持。（圖片來源：TVB）

一眾好聲音與東區甚有淵緣，當中顏志恒和龍婷比較特別。身為東區地膽的顏志恒說：「從來冇諗過離開東區，我細個住西灣河，之後就住柴灣，已經適應咗東區，我係東區人，流緊東區嘅血！」龍婷則指對筲箕灣特別有感情，她說：「好鍾意呢度嘅街市，我嘅廣東話可以話喺買餸時學。」龍婷在節目中還會走入街市買餸重溫舊夢，事後她說：「嗰時嚟咗香港冇耐，為咗融入香港社會，我喺買餸時會請教佢哋（檔販），喺嗰個過程中學習廣東話，同埋建立信任。」

原來龍婷同東區都好有淵緣。
原來龍婷同東區都好有淵緣。（圖片來源：TVB）

至於嘉賓呂珊亦是在東區長大，她說：「我細個喺呢度讀書，日日放咗學就喺東大街篤魚蛋食燒賣！」節目上還會曝光呂珊的兒時舊照，相當珍貴。身為地頭蟲的呂珊獻唱《Only Yesterday》和《風的季節》，唱到興起還走落台與觀眾互動，氣氛高漲。

呂珊喺東區長大，節目仲會曝光佢嘅舊照。
呂珊喺東區長大，節目仲會曝光佢嘅舊照。（圖片來源：TVB）

是集歌單：

《Can’t help falling in love》

《Endless Love》

《愛是懷疑》

《如果沒有你》

《壯志驕陽》

《Only Yesterday》

《風的季節》

《紅日》

《幾分傷心幾分癡》

《漫步人生路》

《我一見你就笑》

《Fly Me To The Moon》

《天下無雙》

《世界會變得很美》

圖片來源：（圖片來源：TVB）

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