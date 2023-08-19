大笪地唱不停｜肥媽壓軸炒熱全場李思林獻聲悼亡妹感動全場
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《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》周日（20 日）晚 9 點翡翠台播映最後一集，節目由許文軒擔任主持。明晚播出一集的演唱地點是屯門區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、李思林、林鉫徫和梁浩銓，嘉賓除了有肥媽外，主持許文軒亦會兼任嘉賓與啟豪合唱。
李思林雖因胞妹李玟離世仍強忍傷痛演出《大笪地》，現場以掌聲給予鼓勵，思林感動得眼濕濕說：「人生無常，唔知幾時會有好困難嘅事情發生喺身上，好感恩去年有機會藉住《中年好聲音》舞台表達咗我嘅愛意，雖然我唔會好似我妹妹咁係一個出色嘅歌手，但我希望能夠好似一粒種子咁，將佢正能量同快樂透過歌聲帶畀大家。」思林獻唱《愛定你一個》和《我依然是你的情人》送給妹妹，在場有街坊邊聽邊流淚，場面令人動容。
嘉賓肥媽以壓軸身份登場，肥媽 high 爆獻唱《We like Hong Kong》時大晒舞技跳Agogo，炒熱全場氣氛。最後大家合唱《友誼之光》，為整個《大笪地唱不停》旅程劃上圓滿句號。
是集歌單：
《歡樂今宵》
《紅色跑車》
《讓一切隨風》
《Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree》
《追憶》
《愛定你一個》
《我依然是你的情人》
《大熱》
《鐵血丹心+世間始終你好+問誰領風騷》
《你是我的眼》
《We like Hong Kong》
《友誼之光》
圖片來源：（圖片來源：TVB）