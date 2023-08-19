大笪地唱不停｜肥媽壓軸炒熱全場李思林獻聲悼亡妹感動全場

《佳宝食品超級市場呈獻：大笪地唱不停》周日（20 日）晚 9 點翡翠台播映最後一集，節目由許文軒擔任主持。明晚播出一集的演唱地點是屯門區，演出陣容有周吉佩、李佳、羅啟豪、龍婷、顏志恒、吳大強、李思林、林鉫徫和梁浩銓，嘉賓除了有肥媽外，主持許文軒亦會兼任嘉賓與啟豪合唱。