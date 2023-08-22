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奇蹟小店｜周吉佩瘋狂試戴懷舊眼鏡尋求夫妻和諧李佳見旗袍即憶起外婆

tvb娛樂
東方新地

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無綫綜藝節目《奇蹟小店》本周一至三晚 10 點半翡翠台播出最後三集，本周主持肥媽夥拍「好聲音」代表周吉佩、林鉫徫、羅啟豪、李佳及魏嘉信，繼續走訪各大歷史悠久小店，包括眼鏡店、海味舖、茶葉舖、旗袍店及西裝店，大談小店興衰與傳承問題之餘，還探討了夫妻、老闆員工及父子的相處之道。節目除繼續有「音樂情人」鄭子誠聲音導航，鮑聖光亦會繼續穿插獻唱經典金曲，本周三首金曲分別為《陪著你走》、《永不放棄》及《洋紫荊》。明晚（23 日）一集，肥媽與李佳去到百年歷史旗袍店，與店主簡漢榮暢談旗袍史，簡老闆大讚嫌棄自己有肚腩仔的李佳擁有葫蘆標準身形、是穿旗袍的標準衣架。席間，李佳穿上簡老闆為其精心挑選的白色旗袍大晒美好身段；本身愛穿旗袍的李佳，還帶了對其別具意義的紅色旗袍在節目中開心 share，又指每當見到旗袍便會想起外婆：「外婆年青時成日著旗袍，有次我哋翻箱底見到佢有好多旗袍，我都有拎嚟試著。」

今晚（22 日）一集，肥媽與喜愛品茶的羅啟豪齊齊落場體驗傳統包茶葉真功夫之餘，又帶了鉫瑋到傳統海味店、學習如何挑選適合自己口味的靚臘腸。值得一提的是，店主傅秋榮原本只是打工仔，但因為人老實又上進，經過五、六年的觀察，海味店老闆終認定傅師傅，並將其寶貝女兒介紹給傅師傅，就這樣傅師傅成功抱得美人歸，並以女婿身份繼承了店舖。另昨晚（21 日）一集的眼鏡店店主鄧生及鄧太，亦是美好而又簡單愛情的最佳見證。鄧生鄧太攜手經營的眼鏡店，高峰期曾藏有約四萬副名牌懷舊眼鏡，消息傳開後火速成為人氣潮店，備受不少明星藝人熱捧，周星馳及肥姐沈殿霞也曾是店舖客人。鄧太透露當年肥姐一出手便買下數十副眼鏡。肥媽與吉吉還即席試戴各款懷舊眼鏡，十分有趣。

（圖片來源：TVB）

肥媽扁嘴分享御夫秘訣

除了星級客仔，鄧生鄧太的愛情故事亦相當引人入勝，當年盲婚啞嫁的二人，結婚多年依然恩愛如昔，鄧太笑言二人的愛情保鮮法，是「做乜都要打孖上」，鄧太說：「我哋點解相處咁和洽，係因為互相忍讓，覺得唔開心就冷戰，唔出聲。同埋食早餐一定兩個人，去邊都多數兩個人一齊。」肥媽聽畢鄧太分享即大表認同：「最叻嘅女人就係唔出聲」，還大方分享御夫術，笑言自己從前與亡夫鬧交時，都會以扁嘴及「扮冇嘢」等奇招引老公先 say sorry，更笑言每次都很湊效，

（圖片來源：TVB）

十分抵死。而全程乖乖做旁聽生的周吉佩則感嘆：「我都真係要學吓點樣同太太再和諧啲相處，個配合好重要。」

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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