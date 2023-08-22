奇蹟小店｜周吉佩瘋狂試戴懷舊眼鏡尋求夫妻和諧李佳見旗袍即憶起外婆

無綫綜藝節目《奇蹟小店》本周一至三晚 10 點半翡翠台播出最後三集，本周主持肥媽夥拍「好聲音」代表周吉佩、林鉫徫、羅啟豪、李佳及魏嘉信，繼續走訪各大歷史悠久小店，包括眼鏡店、海味舖、茶葉舖、旗袍店及西裝店，大談小店興衰與傳承問題之餘，還探討了夫妻、老闆員工及父子的相處之道。節目除繼續有「音樂情人」鄭子誠聲音導航，鮑聖光亦會繼續穿插獻唱經典金曲，本周三首金曲分別為《陪著你走》、《永不放棄》及《洋紫荊》。明晚（23 日）一集，肥媽與李佳去到百年歷史旗袍店，與店主簡漢榮暢談旗袍史，簡老闆大讚嫌棄自己有肚腩仔的李佳擁有葫蘆標準身形、是穿旗袍的標準衣架。席間，李佳穿上簡老闆為其精心挑選的白色旗袍大晒美好身段；本身愛穿旗袍的李佳，還帶了對其別具意義的紅色旗袍在節目中開心 share，又指每當見到旗袍便會想起外婆：「外婆年青時成日著旗袍，有次我哋翻箱底見到佢有好多旗袍，我都有拎嚟試著。」