好睡好起丨方東昇挑戰睡眠狂熱 探訪林超英「無冷氣之家」再爆金句
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《好睡好起》 今晚（2 日）播出一集，主題為「睡眠狂熱」，探討溫度如何影響睡眠質素，採訪 隊登門造訪有「科學怪人」之稱的天文台前台長林超英，了解「無冷氣之家」如何運作。
林超英堅持不開冷氣
林超英曾揚言「用十年時間證明，不開冷氣不會死」，「開冷氣是心中有鬼」，受訪當日室外超過 38 度，他堅持不開冷氣，更大拋金句自勉「熱，但唔辛苦！」超英又帶攝製隊直入睡房，逐一介紹「降溫法寶」，之後更即場示範高溫入睡。
科學理論 VS 科學怪人
雖然受訪期間衣衫盡濕，超英仍神態自若、活潑風趣，拿著「溫度槍」左嘟右嘟 搞氣氛，又大力鼓吹「小林退熱法」，方東昇笑言「你是環保鬥士，我們頂多是 一粒環保豆豉」。方東昇團隊蒐集了歐美科學家的看法，與超英埋身理性討論睡眠溫度議題，欲知結果如何？請留意今晚播出一集。
「舉手誠實小男孩」神回覆答案揭曉
《好睡好起》昨晚（1 日）播出的第三集主題是午睡，三名主持方東昇、黃曉瑩、李曉欣替校方「巡查」同學是否入睡，方東昇問「邊位小朋友瞓著請舉手」，竟然有位小男孩舉手，面對黃曉瑩追問為何睡著也能舉手，小男孩說：「因為聽到你講嘢。」曉瑩再追問他是否爛瞓豬，小男孩出其不意打噴嚏，後來舉手直認「爛瞓豬」，可愛及誠實程度爆燈。面對「睡態百出」的小朋友，校長笑言難分真與假：「我走近哄他睡以為他睡了，當我緩緩起來，他會偷看你是否離開，簡直係視帝視后。」
第三集金句回顧：
1. 再 Top 的 Gun，都會筋疲力盡
2. 無論晏晝瞓唔瞓，大部分人晏晝都特別想瞓
3. 飯後瞇一瞇，好過篤手機
4. 午睡不需要太多理由，一如踢球中場要「抖抖」，開車中途要加油，因為之 後有更遠的路要走
撰文：東方新地圖片來源：TVB