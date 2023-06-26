好睡好起｜最後一集3主持生活規律曝光！方東昇睡眠效率不敵夜瞓黃曉瑩

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》上周（06/23）已播出最後一集。三位主持為製作《好睡好起》花了大半年時間，日以繼夜、夜以繼日尋找睡眠資料、睡眠專家及不同類型的睡眠個案等，更日夜顛倒進行拍攝或獻身作白老鼠做實驗，積落不少睡眠債，今集三人「瞓身」參與睡眠測試作節目總結！