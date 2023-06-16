好睡好起｜陳老二燕窩滋陰丸尋找睡眠世界奇人異士貨車司機救命恩人霍啟剛素顏挑戰
由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。
攝製隊又重啟「尋人」Mode，為觀眾找來九十年代在新聞節目中接受睡眠治療的貨車司機沈先生，跟進他患睡眠窒息症廿多年的經歷。沈先生較昔日容光煥發，他談及當年求醫過程，多次感謝救命恩人：「…真係幫咗我哋好多，再生父母。」並公開呼籲當局參照大腸癌篩查計劃，鼓勵職業司機接受睡眠測試，減少意外發生機會：「我哋揸大型車嘅係要去做，因為會令好多其他人死亡，唔係剩係你一個人嘅事。」
演員生涯日夜顛倒影響睡眠質素
昨晚（15 日）一集，伍詠薇（伍姑娘）及霍啟剛各自受到不同睡眠問題困擾，二人分別在方東昇團隊陪同下到港大心理學系睡眠實驗室測試。在演藝界縱橫多年的伍姑娘，過往曾發表一篇「缺眠感言」：「這三十年的演藝生涯，我覺得很快樂，但亦痛苦，痛苦源於睡眠不足。但我很享受這種痛苦，有一㮔演員，包括我自己在內，是很享受被折磨的感覺。」伍姑娘直言寧願睡眠不足，都唔想開工不足：「你唔夠瞓係因為你可以做到女一喎。」日夜顛倒的拍攝生涯除令伍姑娘因失眠、磨牙及鼻鼾影響睡眠質素外，還要面對記性變差等問題：「半百歲人，冇瞓過一覺好好嘅覺。你都唔知邊日打邊日，係幾陰公嘅。」
「公務王」霍啟剛則因太太郭晶晶習慣早睡早起，作息及吃晚飯時間相對穩定：「我哋一般喺屋企食飯都早，小朋友都習慣咗六點、六點半要食飯，基本上七點零鐘食完，咁你都有番時間消化。」攝製隊直擊「霍啟剛的一天」當日，啟剛全
程甚有效率，但仍難掩疲態；原來他每天雖有七小時睡眠，但經常中途一再扎醒，亦受鼻鼾問題困擾。
陪瞓枕頭助眠 連 Pat Pat 都有專屬枕
對於首度在鏡頭前接受睡眠測試，霍啟剛笑言準備過程似足染髮，相當幽默。伍姑娘則準備周全，單是「陪瞓枕頭」也有七、八個，就連 Pat Pat 也有專用枕頭。最終在實驗室瞓天光的二人，均比預期中睡得好；結果顯示，自覺睡眠負債嚴重的伍姑娘沒有臨床睡眠疾病，但負責評估的港大心理學系副教授李馨認為，伍姑娘仍要調整「生理時鐘」：「睇番你 3、5 點先瞓，但起身時間就 12 點、9 點、11點都有。呢啲通常要由起身時間開始 train 起，因為起身時間可以控制。」至於霍啟剛則被診斷患有中等程度睡眠窒息，他接受呼吸系統科專科醫生林冰建議戴睡眠機助眠，醫生又讚許霍為大眾樹立好榜樣：「公眾人物肯做呢樣嘢，大家接受程度會高好多。」