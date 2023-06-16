好睡好起｜霍啟剛伍詠薇睡眠測試大公開！渴睡王子有「特異功能」

由方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，今晚（16 日）播出的第八集主題是「尋『睡』記」，三位主持四出尋覓睡眠世界「奇人異士」，其中「渴睡王子」擁有「特異功能」，邊行邊瞓，周圍都可以入睡。採訪隊約他見面，初次約會已經波折重重，究竟發生甚麼事？「王子」背後又有何不為人知的故事？