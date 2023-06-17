好睡好起｜37歲渴睡王子與暖心媽媽的感人故事夜驚女兒六年無眠
廣告
由無綫新聞及資訊部製作、黃淑明監製、方東昇、黃曉瑩及李曉欣主持的節目《好睡好起》，逢周四及周五晚十點半翡翠台播映。
《好睡好起》昨晚（16 日）播出的第八集主題是「尋『睡』記」，三位主持方東昇、黃曉瑩及李曉欣四出尋覓睡眠世界「奇人異士」。首位登場的「渴睡王子」Kevin，受訪當日因綁鞋帶瞓著覺遲大到，令方東昇團隊呆等一小時。在攝製隊貼身採訪下，Kevin 不但坐車期間多次入睡，就連採訪期間、月台等車及吃完飯後都能輕易入睡，飯後的 12 分鐘小休更熟睡至扯鼻鼾。
開設網頁幫助同路人
10 歲已病發的 Kevin，中四確診「家族遺傳渴睡症」，在香港每一萬人便有五人患有渴睡症，每五個渴睡症患者中會有一個有情緒問題。Kevin 日常生活受嚴重影響，事業及人際關係都遇到問題：「老細唔鍾意，因為返工唔可以瞓著，即使有病都好，好彩女朋友體諒。」為了幫助同路人，Kevin 特意開設相關網頁，希望社會更正面看待渴睡症。
「九點熄燈，佢十點鬆啲開始嗌同喊」
第二個登場個案單親媽媽 Bowie，除了要獨力照顧四名子女，更因二女患有「夜驚」， 整整六年每晚只能安睡一至兩小時，她直言「生不如死」：「（夜晚）九點熄燈，佢十點鬆啲開始嗌同喊，你拍一拍醒佢，佢又瞓番嘅，但半個鐘度又再嚟過。有時唔止大叫，試過嗌完走出嚟行個圈，或半夜擘大眼突然坐起身，但佢唔係望住你，佢係望住你後面。」
「佢有呢個情況，我想搵方法幫佢，唔想放棄佢」
為了解決女兒引發的家庭危機，Bowie 尋求過健康院協助，也曾求神問卜，並一度以為女兒撞邪：「其實唔好聽啲講，我有諗過輕生，完全冇咗生存意欲，嗰時真係好崩潰…但我冇諗過放棄阿妹，我一路都諗住搵方法幫佢，始終細路係我嘅責任，我帶得佢嚟呢個世界，佢嘅一切我都要承擔番。佢有呢個情況，我想搵方法幫佢，唔想放棄佢。」
偉大媽媽 寧求磅數不求分數
幾經努力，Bowie 終在精神科醫生幫忙下，找出二女因膀胱過度活躍誘發「夜驚」，對症下藥後，「夜驚」情況大有改善，體重回升，學業成績亦有改善， Bowie 倍感安慰。面對採訪隊提問：「你緊張佢個磅數定分數？」Bowie 毫不猶豫回答：「梗係緊張佢個磅數啦！」母愛偉大，令人動容！