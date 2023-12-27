妳不是她｜馮盈盈丁子朗床戲爆甜 蔡嘉欣袁文傑介入戀情引爭議？

由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》，今晚聖誕夜（25 日）起、逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉 妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等。以「聖誕驚喜限定，爆發戀愛共鳴」作宣傳招徠的《妳不是她》，以 50%奇幻懸疑＋100%貼地角度探討「何謂真愛」，是百分百純港式現代愛情小品。以林信（丁子朗飾）及夏莉（馮盈盈飾）超浪漫愛情線做主打的《妳不是她》，首集即入戲肉，丁丁與盈盈將上演「甜度超標」床戲，二人除了極度入戲地甜蜜對望兼攬攬，更化身接吻魚連環啜，加上 Soft Lens 畫面，勁浪漫又唯美，劇組亦拍出了情侶在家打情罵俏的日常甜蜜感。除了連環啜，丁丁更會除衫展現結實胸肌，問到丁丁有冇為該幕刻意操弗？他笑言：「因為拍呢套劇時間都好 Chur，少咗時間做 Gym，但埋位前都會谷一谷胸肌，希望唔好太失禮，始終香港先生嚟架嘛。」首集另一亮點是靚女雲集，除了首演 Bitch 的郭柏妍會在超意想不到的情況下、以亮眼造型亮相外，蔡嘉欣唔止一款的超貼身女人味造型亦絕對是話題所在。在劇中飾演賣車經紀的蔡嘉欣，對丁丁角色一見鍾情，並以連番進擊招數企圖攻陷丁丁「芳心」，包括「戰鬥格」造型＋步姿，以及電力十足眼神。另邊廂以型男見稱的袁文傑，雖然只是飾演盈盈熟客，身邊亦女友如云，但仍時不時會有意無意向盈盈發放「愛的暗號」。以上一男一女的介入，將令「丁盈 CP」驚現情海翻波，二人激烈爭拗兼一度鬧分手，並因而發生嚴重車禍…第一集便玩撞車，到底之後劇情又會點發展？