《妳不是她》｜狂操谷出超級麒麟臂，黃庭鋒童顏祕訣揭曉，淡定沖涼貓Nana網掀性別競猜潮
由徐正康夥拍新鮮人陳萍 April 擔任監製、麥世龍擔任編審的《妳不是她》，逢周一至五晚八點半翡翠台播映，主要演員包括丁子朗（丁丁）、馮盈盈（Fyy）、黃庭鋒、張頴康、車婉婉、姚嘉妮、馬貫東、郭柏妍（Rosita）、林景程、彭慧中及黃婧靈（波波）等。
昨晚（29 日）劇情講述因車禍缺勤多時的林信（丁子朗飾），遭公司死對頭 Louis（張頴康飾）趁「病」打劫搶去朱古力大 Project 之餘，更獲分配推廣滯銷多時的田七水保健飲品。為幫男友阿信化解危機，夏莉（馮盈盈飾）懇求阿信好友阿Man（黃庭鋒飾）幫忙；心軟的阿 Man 最終本死與大隻佬進行連場體能 Battle、為阿信爭取 Gym Room 推廣攤位，包括舉鐵、引體上升及推鐵。該場絕對是庭鋒Solo 作，不但出賽前脫去上衣狂晒超級麒麟臂及朱古力腹肌，劇組透露所有舉鐵場口，庭鋒更是動用 100%真力氣上陣，其中一幕推鐵場口，更拍得庭鋒的汗水大大滴滴在地上，更一度谷至額頭現青筋。
庭鋒受訪時坦言該場戲絕冇「揸流攤」，舉的全是真鐵，但由於拍攝時間緊密，劇組為其安全著想，亦盡量以最少時間完成拍攝。問到拍攝相關場口前有否力谷，庭鋒坦言全程只有兩星期時間左右準備，除了節食還要找健身教練「加操」：「因為對手係真教練，真係唔係講笑，好彩自己有事先係咁操，所以頂得住。」庭鋒飾演的阿 Man 雖然看似花弗，但其實一直鍾情夏莉，只是礙於夏莉選擇了阿信決定忍痛讓愛。問到庭鋒最後會否與丁丁拗手瓜爭盈盈，庭鋒搞笑地大賣關子謂：「係咪真係三角戀呢？要觀眾自己慢慢睇落去再評價。我覺得呢個角色都幾立體，表面好花弗，但內心空虛寂寞之餘又成日好掙扎，之後仲會做啲傻事咁。」飾演丁丁死黨的庭鋒，更獲不少網民盛讚顏值高兼保養得宜，直指庭鋒雖比丁丁年長 9 年，但二人飾演同班同學卻完全沒有違和感，問到庭鋒有甚麼保養秘訣，他笑言：「呢樣嘢冇得唔歸功於我阿媽，我有個生得好後生嘅阿媽，個樣完全唔似真實年紀，我覺得呢樣嘢真係遺傳。另外我每日都會做面膜保濕，因為乾燥會有紋，上鏡冇咁好。」
拍攝現場零扭計 Nana 真身原來係貓公唔係貓乸？
除了庭鋒，盈盈劇中愛貓 Nana 亦成功彈出。事緣 Nana 不但樣子可愛漂亮，而且
相當乖巧，有網民發現 Nana 在多個場口均表現淡定，尤其早前播出的沖涼場口，更引發大量貓奴熱議，大讚 Nana 異於常「貓」：「啲貓沖涼通常發晒癲，呢隻竟然坐定定任你舞，係咪用咗特技？」、「貓好多都怕水，我養嗰幾隻，一沖涼就同你死過」、「竟然咁乖沖涼，我屋企嗰啲沖涼會嘈到拆天」，並笑指 Nana 已成追劇動力之一。更搞笑的是，由於 Nana 太吸睛，有網民開始對佢真實性別進行推測，不少眼利網民直指根據 Nana 的耳朵形狀及毛色，應該是貓公並非貓乸。對此監製之一的 April 笑著承認 Nana 確實「男扮女裝」，並透露沖涼場口全是Nana 本尊親身上場，絕非特效，又大讚 Nana 真的很乖，在拍攝現場零扭計，並應要求公開 Nana Profile。
Nana 小檔案
真名：Kiddo 年齡：三歲
品種：紅虎紋緬因貓
性別：男仔 性格：外向及喜歡親近人類
演出經驗：《寵愛 Pet Pet》及一次廣告拍攝
最愛食物：雞柳