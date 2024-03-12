婚後事｜王敏奕「最萌小三」形象爆紅 網絡瘋傳女友力七式
由林肯監製、黃秉怡編審的《G-NiiB 微生態配方特約：婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。
昨晚（11 日）一集是第三部曲《錯愛》的第一章，全集有三個視點，順序為善仁（羅子溢飾）的「錯愛都是明知故犯」、天暉（羅天宇飾）的「錯愛都是後知後覺」，然後再回到善仁的「我愛你 不等同 你愛我，就是錯愛」，前兩個視點解釋了兩種錯愛-「不應該的愛」及「錯過了的愛情」，最後一個是善仁明知是錯愛仍決定與 Mira的開始後，因明白到自己不能以同等忘我及投入的程度回應 Mira（王敏奕飾）的愛、感到唏噓和心痛。
第 11 集開首已有這樣一句：「錯嘅愛情可以係一場人生災難」，劇情講述善仁因洽談《婚後事》版權事宜與 Mira 再度相遇，Mira 在善仁的保護下逃過媒體追訪；同車期間 Mira 因再被觸動向善仁送吻，熱情再被燃燒的二人終發生關係。決心忘掉前妻明芯（陳自瑤飾）Move On 的善仁，提出與 Mira 發展並同居，令早已迷戀善仁的 Mira 喜上眉梢。Mira 的體貼、可愛及無條件付出令善仁原本亦愛得甜蜜，可惜及後與因女兒潘悅（鄭淽月飾）及父親潘良（煒烈飾）的介入及影響起了暗湧，背負太多的善仁發現自己根本無能力回報 Mira 的愛…另邊廂，Mira 好友天暉得悉Mira 與善仁拍拖後心裏刺痛，但為幫輕 Mira 仍甘願隨傳隨到做阿四，最終天暉難忍 Mira「呼之則來、揮之則去」打翻醋罈，並驚覺自己早已愛上 Mira。
昨晚一集繼續是王敏奕晒冷之夜，無論是一夜激情後的綿綿情話、或是「後樓梯撐枱腳」場口，敏奕均將其可愛特質表露無遺，因而由「最美小三」升呢「最 Gfable可愛小三」，網民更高呼敏奕/Mira 魅力沒法擋：「咁 Gfable，係男人都沉」、「又樣靚，又有身材，又有美腿，又要唔嫌你窮，點算？」昨晚敏奕確是「萌力」及「女友力」驚人，為了不讓善仁備受世俗眼光的壓力，Mira 主動提出在後樓梯撐枱腳，更體貼（Gfable＋1）為善仁事先張羅好外賣。悉心備餐的 Mira 甫見到善仁先來個開心「飛躍式熊抱」（Gfable＋2），並傻氣又天真地發表愛的宣言：「就算同你做對苦命鴛鴦哩，都係好浪漫嘅！」（Gfable＋3）
另 Mira 與善仁發生關係後，穿著善仁的恤衫坐在善仁大腿上綿綿情話一幕，除了「頭先係一刻 sparkle，冇壓力架」、「都話我唔係要天長地久，都話以感覺行先咯」兩句為了不給善仁壓力的說話女友力滿分（Gfable＋4）外，敏奕全程冧到漏的表情
及甜笑（Gfable＋5），和一雙因備受愛情滋潤而炯炯有神及水汪汪的天真大眼亦相當吸睛（Gfable＋6）；加上場口偏黃昏色調的燈光打在敏奕滿是粉紅氣泡的臉上（Gfable＋7），加上子溢同樣甜蜜及溫柔的微笑反應，令整幕浪漫指數爆燈！