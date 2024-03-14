婚後事｜王敏奕素顏演繹極致演技 網民力撐視後之路
由林肯監製、黃秉怡編審的《G-NiiB 微生態配方特約：婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。
昨晚（13 日）播出的第 13 集主角敘述視點是靜海 Mira（王敏奕飾），標題是「一時一刻的真愛，到底只是一場誤認」。Mira 自與善仁（羅子溢飾）開始後，一直致力成為「完美女友」，除了對善仁關懷備至、幫善仁分擔照顧女兒悅悅（鄭淽月飾）及爸爸潘良（煒烈飾）的工作、帶壓力爆煲的善仁到處散心，又積極接洽《婚後事》網劇編劇工作希望在經濟上支持善仁。雖然 Mira 每件事都向著善仁，可惜善仁不但不領情、還多番避開 Mira，甚至覺得 Mira 泛濫的愛令其更大壓力。最終在潘良企圖自殺及悅悅帶酒辦返學校等事件爆發後，善仁與 Mira 的愛情終步向滅亡。深信善仁是因為放不下前妻 Emma（陳自瑤飾）才嫌棄自己的Mira，當聽到善仁想結束同居關係後情緒終極崩潰，大哭大吵大鬧一輪後，Mira雖回復卑微乞求善仁留下，可惜最終善仁還是玩失蹤，令愛得不能自拔的 Mira 跌進萬劫不復的痛愛輪迴…
昨晚王敏奕的演技只能以「脫胎換骨」形容，在劇集前半段，還活在夢幻愛情的Mira 每刻都笑得相當甜美，對善仁亦極盡溫柔關懷。但當 Mira 的一味付出換來善仁的黑面，甚至指責 Mira 未有好好看護潘良時，敏奕亦演活了 Mira 的委屈。第13 集焦點場口，絕對是善仁宣布要搬離愛巢到善仁失蹤的時間點，敏奕一口氣演活了憤怒、不甘、倔強、崩潰、無力、楚楚可憐、乞求、歇斯底里、失控慘笑等多重情緒，眼淚不是委屈地含在眼眶中、就是像下雨一樣左右連接落下，配上到肉貼地的卑微對白，每滴眼淚都恍如滴進觀眾心裏，網民洗版式留言戥 Mira 唔抵及痛心之餘，同時亦洗版式留言激讚敏奕演技大大大躍進，已達至問鼎視后資格！
相關場口內容是，當善仁表示要搬走後，原本已受盡委屈的 Mira，先是質問善仁，再一字一淚爆出委屈：「你叫我消失就消失，我幾時冇配合過你哋呀？」當善仁為衝動同居致歉並自責自私時，Mira 即滿眼悲忿淚水激動謂：「自私得過Emma？」當善仁喝出一句：「你同我都冇資格再講以前！」 Mira 的淚水即左右接連落下；對 Mira 不無心疼的善仁只能一再說 sorry，反而刺激 Mira 暴怒謂：「我唔係要你講 sorry 呀！」再以可憐的聲音續說：「我淨係想要一次，你講完 sorry 之
後唔會再咁樣對我。我淨係想你愛我，答我吖，你愛唔愛我？」善仁聽畢甩開Mira 的手並忍不住落淚謂：「你要嘅愛，我冇能力畀到你。」之後 Mira 再度暴走，直斥善仁所有事都是為了 Emma，並直搗善仁房間拿出收於暗處的結婚戒指怒掟善仁，兼逐漸進入歇斯底里的狀態：「你以為我唔知你收埋啲咩？你唔好話當佢哋屋企人，屋企人會攞戒指嚟憑弔？我做咩都係錯！」更瘋狂掃跌房中物品並失卻靈魂般跌坐地上嚎哭，再淚眼望向善仁：「因為你仲好愛佢，所以你唔想我咁愛你。」
該場 Ending，是喊至「清湯掛面」的 Mira 回復冷靜後，由「暴走 Mode」轉回
「卑微」Mode 向善仁道歉，並楚楚可憐表示只是想與善仁在一起；可惜善仁最終仍是堅持分開，Mira 只能卑微又傷痛地希望以情慾挽回善仁，但依然不得要領，痛得失卻理智的 Mira 躺在床上淒酸的說出一個明知不合理的方法：「你唔鍾意我嘅話，你可以打我架」，再以極可憐的聲線接著說：「但可唔可以唔好唔要我呀。」短短一個場口，敏奕極速遊走憤怒與悲愴之餘，就連把聲都有戲，而且整個發癲過程不趕客之餘，亦惹人憐愛，絕對是晒功架之作；而為了增加真實及憔悴感，敏奕該幕除了素顏上陣，更因長時間為場口喊足一整天喊至雙眼紅腫。而另一幕長約 1.5 分鐘瘋狂致電善仁的場口，敏奕則需梅花間竹極速游走空洞、暴怒、哀求及失控慘笑四個情緒，Mira 先是怒吼：「你講過唔會咁對我，點解你最後都要咁樣對我」、再卑微地哀求兼扮冇事：「對唔住呀，我冇事架喇，你打番畀我吖」、「有咩唔鍾意我，你講吖，我可以改呀」；恍如無止境停留在等候善仁空間的 Mira，更因太痛苦進入又喊又笑狀態，由於敏奕極入戲恍如與 Mira 合二為一，令不少網民喊濕紙巾之餘，更封敏奕為本集 MVP：「上次《新聞女王》已經做得好出，今次再一次特破，視后的路不遠。」
OPTIONAL
網民的話：「這套劇我最喜歡王敏奕，真係做得超好，非常有感情，每段戲都恰到好處，有演技又靚女，真係好正」、「佢做得好真實，不像演」、「嗰種抓狂同埋委曲求全，真係睇到好心痛」、「演大吵大鬧好自然又唔做作」、「家嫂今晚真係MVP」、「演技很大進步，淋漓盡致，絕對不是花瓶」、、「見到阿海大爆發，感受到佢嗰種悲傷，愛得好悲卑」、「家嫂值得一個視后」；亦有不少網民大讚劇本寫實貼地：「睇到想哭，好寫實」、「今晚好有深度，好睇」、「打電話嗰幾幕真實到打冷震」、「後生女嘅幼稚諗法好真實」、「好真實，喊咗」。