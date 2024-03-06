婚後事

婚後事｜羅子溢眼神演技驚艷 網民力推視帝之位

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由林肯監製、黃秉怡編審的《G-NiiB 微生態配方特約：婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。

昨晚（5 日）播出的第七集視點是潘善仁（羅子溢飾），標題是「不忠罪大惡極」，善仁的視點與 Mira 的視點大不同，加上帶出的議題：「精神出軌」與「肉體出軌」哪個才算真正出軌，令事件演變成「出軌羅生門」。昨晚劇情講述當初善仁得知父親潘良（煒烈飾）患癌大受打擊，但又不獲明芯諒解，二人經常爭吵，不快的氣氛和壓力令善仁回到家後恍如行屍走肉。此時靜海 Mira（王敏奕飾）出現，Mira 不但將善仁奉若神明，更因與善仁有靈性溝通，加上性格主動、外型討好，令善仁感到時刻被誘惑。
返到屋企都行屍酒肉咁。（圖片來源：TVB）
返到屋企都行屍酒肉咁。（圖片來源：TVB

被 Mira 深深動搖的善仁，因堅持不想像潘良般不負責任、愧對家庭，一直竭力壓抑慾望，可惜越壓抑、越催化。終於在善仁以為妻女外遊的一晚，Mira 又碰巧主動「出擊」，善仁最終與 Mira 熱吻兼「被動」地上了 Mira 寓所，其間因看到了Mira 的稚氣與單純，關鍵一刻臨崖勒馬，二人度過了靈性而又浪漫的一夜。另邊廂，明芯（陳自瑤飾）早已對行徑可疑的善仁心存懷疑，澳門之旅只是試探善仁的大話，最終明芯當場逮捕徹夜不歸的善仁，善仁百辭莫辯、無從否認出軌。明芯為了女兒潘悅（鄭淽月飾），與善仁過著貌合神離的生活，令夫妻二人同時活在地獄。此時，善仁的《婚後事》熱爆全城，對善仁可說最大的諷刺…

沖涼時幻想同 Mira 激吻。（圖片來源：TVB）
沖涼時幻想同 Mira 激吻。（圖片來源：TVB

昨晚最激一幕，是善仁不小心看到工作中背部全裸的 Mira 後，洗澡時即忍不住幻想與 Mira 發生關係。原以為該幕火辣親熱戲已經夠激，不過好戲在後頭，原來善仁的幻覺有一半是真的，只是當時與他發生關係的是太太明芯而非 Mira；觀眾看到的鏡頭順序先是媚態盡現的 Mira 叫老公，接著是善仁的驚嚇樣、及明芯躺在床上一臉柔情樣，嚇得滿頭大汗的善仁，只能強行與明芯繼續夫妻之事，但眼神明顯已放飛。子溢當下的表情完全演活了既驚呆但又要強裝沒事的善仁，單靠微表情、眼神及視線變化，已演活心理狀態複雜的善仁。

Tim 幻想同 Mira 親熱，但後來因為一聲「老公」，佢先醒覺眼前人係太太Emma，佢個一秒驚嚇再瞬即扮無事樣，相當有演技，網民都跟住個心離一離。（圖片來源：TVB）
Tim 幻想同 Mira 親熱，但後來因為一聲「老公」，佢先醒覺眼前人係太太Emma，佢個一秒驚嚇再瞬即扮無事樣，相當有演技，網民都跟住個心離一離。（圖片來源：TVB

另一場善仁與 Mira 徹夜談心後返家斷正一幕、子溢的演技亦引爆熱討。面對明

芯的踢爆，善仁全程內疚得頭耷耷兼雙眼通紅，像極做錯事的小孩；之後明芯怒極表示要與 Mira 理論，此時善仁的眼淚即一秒瞬速落下，並苦苦拉著明芯：「老婆，我哋完咗架喇。」之後瘋狂爆 Seed 的明芯連環指責及質問善仁，自知理虧的善仁全程表現無助之餘，再度傷心及內疚得雙眼通紅，只能一味低頭及搖頭認錯，獲網民大讚超級好戲，並力推子溢升呢視帝：「羅仲謙（子溢）今次演技出奇地好」、「佢對眼長期水汪汪，好似拍呢套劇拍到對眼腫晒咁，見到都覺得慘」、「頭先 Feel 到謙仔一返屋企見到老婆通宵等佢、就有種判咗死刑嘅絕望感」 、「今年最佳男主角」、「一秒眼紅」、「真係做到可以令人動容」、「佢根本就係潘善仁，唔係演緊潘善仁」 、「眼濕濕做錯事個樣好好戲」、「死忍住唔出軌個樣好真實」。 而對於善仁與 Mira 精神出軌是否罪大惡極，網上亦出現兩極意見；不過對於善仁最終把持得住沒有與 Mira 發生關係，普遍網民都覺得善仁「壞極有個譜」。

子溢嘅眼紅內疚樣，網民大讚好正。（圖片來源：TVB）
子溢嘅眼紅內疚樣，網民大讚好正。（圖片來源：TVB

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對住 Mira 攻勢，Tim 忍得好辛苦！（圖片來源：TVB）
對住 Mira 攻勢，Tim 忍得好辛苦！（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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