《婚後事》｜賴慰玲淚崩震撼演出 黎諾懿陳自瑤水中戲話題爆棚
由林肯監製、黃秉怡編審的《G-NiiB 微生態配方特約：婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。
昨晚（8 日）播出的第十集敘述視點是甘誠鈞（Davey），標題是「不忠的資格」。自命風流兼了解天下女人、男女關係自問明買明賣的 Davey，對於身邊紅顏 Gina（賴慰玲飾）的心思卻懵然不知。一直以為瘋狂送名貴限量版就能氹 Gina開心的 Davey，暗地其實亦感受到 Gina 不妥，只是不願承認；直到先後被善仁（羅子溢飾）及 Mira（王敏奕飾）點醒，才驚覺 Gina 所有的開心都是裝出來的，Gina 經常背對著自己的原因是不敢在自己面前淚流。看穿 Gina 離開的決心及因 Emma（陳自瑤飾）和自己承受的痛苦後，Davey 忍痛放生 Gina，二人最後一夜又喊又笑，Gina 終於可以在 Davey 懷中放聲痛哭、極盡淒美。另邊廂，Davey 與善仁友情亦因 Emma 受到考驗，二人為 Emma 大打出手，善仁更公開在電台暗寸 Davey；不甘被善仁看扁的 Davey 向善仁宣戰，並下定決心嘗試追求明芯，下周新一輪「錯愛」發展似乎充滿期待性。
昨晚焦點場口，絕對是覺醒後的 Davey 的回憶場口-「限量版名牌袋贖罪之路」。2012 年，Davey 因為出於補償、向 Gina 送上首個限量版名牌手袋，當時仍以拜金為目標的 Gina 擁著手袋笑得真心燦爛，更望著手袋多於 Davey，證明二人是「天作之合」；到了 2015 年，Davey 因生 B 分歧問題再向 Gina 送上限量版名牌袋，Gina 這次明顯沒之前開心，更著 Davey 不用破費；到了最後一次回憶，時間點發生在 Gina 目擊 Davey 與 Emma（陳自瑤飾）酒後熱吻後，面對 Davey 的名貴限量版，Gina 不但望也不望、提也不提，甚至 Davey 開到口叫她拆禮物，她亦以很忙為由故作推搪，一個簡單場口道盡了 Gina 對 Davey 與日俱增的愛及難過，豪宅中琳瑯滿目的名牌，對 Gina 來說只是日積月累的創疤…網民看畢亦大為感慨，更無不為 Gina 感到心痛：「衣帽間呢段好正，每多一件（限量版）代表 Davey 又一次傷害咗段關係」、「賴慰玲真係好戲到痴晒線」、「好寫實，用傷心換返來嘅（嘢），根本就唔值」、「愈睇愈覺得 Gina 真係好 Sad」，「好少睇 TVB 嘅劇可以喊到眼都腫咗」、「今集真係好神，賴做得好好」，更有網民留意到 Gina 角色過場用衣帽間相當有心思。
獲讚好戲兼所演角色贏盡同情的 Winki（賴慰玲），昨晚確是「渾身是戲」，由與 Davey 結伴看豪宅、到躺在床上背著 Davey 暗自垂淚、到瀟灑的說分手、再到沒心沒肺笑完一輪後嚎啕大哭，每個情緒狀態雖然都相當難演，但卻全部演得相當到位。尤其二人結伴看豪宅，在 Davey 視點，收到豪宅的 Gina 是幸福的，不過其實當 Davey 接到悅悅（鄭淽月飾）電話後，Gina 情緒馬上跌 Watt，表面雖然依
然開心、聲線亦一如平常淡定，但其實暗地淚水已流個不停，只是哭得壓抑、傷心自憐兼嘴都震埋的 Gina，口裏依然裝作大方著 Davey 要關心 Emma 兩母女。這場戲難度之處，在於 Winki 不但要控制痛哭時的說話聲線，還要「精神分裂地」將聲音及面部的情緒區分為平穩及極度傷心，如此神級演技，難怪網民整晚均被Gina 帶動情緒！
Davey 好男人定渣男反應兩極？
至於 Davey 網民則反應兩極，有人覺得他相當自私兼愧對 Gina，亦有人覺得他算是有良心的好男人：「佢知道自己心入面一直有 Emma，就係傷害緊 Gina，但又放唔低 Emma，惟有放走 Gina 唔好再傷害」、「佢係真心認為 Gina 識大體知分寸，所以先覺得大家好夾，從來冇主動觀察過佢係唔係開心，到臨分手先知 Gina一直迎合緊佢。」另昨晚 Davey 與 Emma 泳池嬉水一幕，不但令網民更期待下星期劇情發展，更有不少網民因為 Yoyo 做了一個仰天動作、錯重點聚焦在 Yoyo 的好身材上。談到場口拍攝，Yoyo 在社交網留言：「記得拍攝這場戲的時候，鏡頭前要扮到好舒服，鏡頭後其實凍到震。」而在 Yoyo 分享的照片所見，二人拍畢落水戲後都馬上披上厚身毛巾保暖，不過難得做「出水芙蓉」，Yoyo 亦有爭取時間影靚女濕身相，認真貪靚！