婚後事

《婚後事》｜賴慰玲淚崩震撼演出 黎諾懿陳自瑤水中戲話題爆棚

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由林肯監製、黃秉怡編審的《G-NiiB 微生態配方特約：婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。

（陳自瑤 IG）（圖片來源：TVB）
（陳自瑤 IG）（圖片來源：TVB

昨晚（8 日）播出的第十集敘述視點是甘誠鈞（Davey），標題是「不忠的資格」。自命風流兼了解天下女人、男女關係自問明買明賣的 Davey，對於身邊紅顏 Gina（賴慰玲飾）的心思卻懵然不知。一直以為瘋狂送名貴限量版就能氹 Gina開心的 Davey，暗地其實亦感受到 Gina 不妥，只是不願承認；直到先後被善仁（羅子溢飾）及 Mira（王敏奕飾）點醒，才驚覺 Gina 所有的開心都是裝出來的，Gina 經常背對著自己的原因是不敢在自己面前淚流。看穿 Gina 離開的決心及因 Emma（陳自瑤飾）和自己承受的痛苦後，Davey 忍痛放生 Gina，二人最後一夜又喊又笑，Gina 終於可以在 Davey 懷中放聲痛哭、極盡淒美。另邊廂，Davey 與善仁友情亦因 Emma 受到考驗，二人為 Emma 大打出手，善仁更公開在電台暗寸 Davey；不甘被善仁看扁的 Davey 向善仁宣戰，並下定決心嘗試追求明芯，下周新一輪「錯愛」發展似乎充滿期待性。

Davey 覺醒後回憶「名牌手袋贖罪之路」場口。（圖片來源：TVB）
Davey 覺醒後回憶「名牌手袋贖罪之路」場口。（圖片來源：TVB

昨晚焦點場口，絕對是覺醒後的 Davey 的回憶場口-「限量版名牌袋贖罪之路」。2012 年，Davey 因為出於補償、向 Gina 送上首個限量版名牌手袋，當時仍以拜金為目標的 Gina 擁著手袋笑得真心燦爛，更望著手袋多於 Davey，證明二人是「天作之合」；到了 2015 年，Davey 因生 B 分歧問題再向 Gina 送上限量版名牌袋，Gina 這次明顯沒之前開心，更著 Davey 不用破費；到了最後一次回憶，時間點發生在 Gina 目擊 Davey 與 Emma（陳自瑤飾）酒後熱吻後，面對 Davey 的名貴限量版，Gina 不但望也不望、提也不提，甚至 Davey 開到口叫她拆禮物，她亦以很忙為由故作推搪，一個簡單場口道盡了 Gina 對 Davey 與日俱增的愛及難過，豪宅中琳瑯滿目的名牌，對 Gina 來說只是日積月累的創疤…網民看畢亦大為感慨，更無不為 Gina 感到心痛：「衣帽間呢段好正，每多一件（限量版）代表 Davey 又一次傷害咗段關係」、「賴慰玲真係好戲到痴晒線」、「好寫實，用傷心換返來嘅（嘢），根本就唔值」、「愈睇愈覺得 Gina 真係好 Sad」，「好少睇 TVB 嘅劇可以喊到眼都腫咗」、「今集真係好神，賴做得好好」，更有網民留意到 Gina 角色過場用衣帽間相當有心思。

於 2012 年，Gina 收到限量版名牌手袋笑得好燦爛。（圖片來源：TVB）
於 2012 年，Gina 收到限量版名牌手袋笑得好燦爛。（圖片來源：TVB

獲讚好戲兼所演角色贏盡同情的 Winki（賴慰玲），昨晚確是「渾身是戲」，由與 Davey 結伴看豪宅、到躺在床上背著 Davey 暗自垂淚、到瀟灑的說分手、再到沒心沒肺笑完一輪後嚎啕大哭，每個情緒狀態雖然都相當難演，但卻全部演得相當到位。尤其二人結伴看豪宅，在 Davey 視點，收到豪宅的 Gina 是幸福的，不過其實當 Davey 接到悅悅（鄭淽月飾）電話後，Gina 情緒馬上跌 Watt，表面雖然依

Gina 呢幕分手嘅爆喊戲贏盡讚賞。（圖片來源：TVB）
Gina 呢幕分手嘅爆喊戲贏盡讚賞。（圖片來源：TVB）

然開心、聲線亦一如平常淡定，但其實暗地淚水已流個不停，只是哭得壓抑、傷心自憐兼嘴都震埋的 Gina，口裏依然裝作大方著 Davey 要關心 Emma 兩母女。這場戲難度之處，在於 Winki 不但要控制痛哭時的說話聲線，還要「精神分裂地」將聲音及面部的情緒區分為平穩及極度傷心，如此神級演技，難怪網民整晚均被Gina 帶動情緒！

呢幕明明喊到嘴都震埋，但都仲要扮到好開心嘅場口，更加係勁考演技！（圖片來源：TVB）
呢幕明明喊到嘴都震埋，但都仲要扮到好開心嘅場口，更加係勁考演技！（圖片來源：TVB）

Davey 好男人定渣男反應兩極？

至於 Davey 網民則反應兩極，有人覺得他相當自私兼愧對 Gina，亦有人覺得他算是有良心的好男人：「佢知道自己心入面一直有 Emma，就係傷害緊 Gina，但又放唔低 Emma，惟有放走 Gina 唔好再傷害」、「佢係真心認為 Gina 識大體知分寸，所以先覺得大家好夾，從來冇主動觀察過佢係唔係開心，到臨分手先知 Gina一直迎合緊佢。」另昨晚 Davey 與 Emma 泳池嬉水一幕，不但令網民更期待下星期劇情發展，更有不少網民因為 Yoyo 做了一個仰天動作、錯重點聚焦在 Yoyo 的好身材上。談到場口拍攝，Yoyo 在社交網留言：「記得拍攝這場戲的時候，鏡頭前要扮到好舒服，鏡頭後其實凍到震。」而在 Yoyo 分享的照片所見，二人拍畢落水戲後都馬上披上厚身毛巾保暖，不過難得做「出水芙蓉」，Yoyo 亦有爭取時間影靚女濕身相，認真貪靚！

33-45 明芯與 Davey 水池之約，濕身後嘅 Yoyo 身材搶盡焦點！（圖片來源：TVB）
33-45 明芯與 Davey 水池之約，濕身後嘅 Yoyo 身材搶盡焦點！（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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