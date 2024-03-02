婚後事

《婚後事》｜陳自瑤霸氣KO情敵 王敏奕辦公室火爆對質 賴慰玲演技爆發

tvb娛樂
東方新地

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由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。

上半場（圖片來源：TVB）
上半場（圖片來源：TVB

昨晚（1 日）一集有兩場相當重要的「女人交」，兩場主角均是張明芯（陳自瑤飾），對手則分別為上半場的 Gina（賴慰玲飾）及下半場的 Mira（王敏奕飾）。上半場佔上風者為 Gina，雖然明芯與 Gina 原本是好姊妹，但因為 Gina 心知自己的男人甘誠鈞 Davey（黎諾懿飾）多年來一直沒有放下明芯，二人早已心存芥蒂，即使之前協助明芯出動水軍攻擊善仁（羅子溢飾）及親生妹妹 Mira，Gina 也是另有計算。

上半場21-33 下半場，三位女主角都勁入戲。（圖片來源：TVB）
上半場21-33 下半場，三位女主角都勁入戲。（圖片來源：TVB

深知對 Gina 有所虧欠的明芯，在完成離婚官司後專誠向 Gina 致歉，以退為進為拉了 Gina 落水表示歉意，Gina 亦十分配合地為明芯雨過天晴表示高興，但明顯刻意迴避與明芯進行深入討論。明芯只能以 Gina 及 Davey 結婚事宜打開話題，豈料反而觸礁，被刺中要害的 Gina 馬上按捺不住怒火，直截了當回了一句「Hold 起咗」，當明芯追問原因時，Gina 即冷笑表示：「因為你咯」，句句有骨落地之餘，說時眼神還相當銳利，皮笑肉不笑的狀態予人「棉裏針」感覺。為了打圓場，明芯向 Gina 大派定心丸，Gina 先昰故作看化，之後再繼續發功謂：「我諗去到你有第二春，佢都未必肯做老襯」，敵不過 Gina「咄咄相逼」的明芯，最終只能以笑遮醜，並故作活潑以「講呢啲」結束對話。

上半場21-33 下半場，三位女主角都勁入戲。（圖片來源：TVB）
上半場21-33 下半場，三位女主角都勁入戲。（圖片來源：TVB

下半場明芯則反過來佔盡上風，劇集尾段，首周「稀客」Mira 再度現身並直闖明芯 office 激動理論，強調自己沒有勾引善仁之餘，並質問明芯為何為了向善仁（阿 Tim）報仇、竟妄顧女兒心靈創傷，並狠狠拋下一句：「你點做人阿媽架？！」原本忙於與 Mira 針鋒相對的明芯，聽到該句後即攤坐椅子上，帶點無奈之餘，又以極尖酸的眼神及說話回敬 Mira：「其實我真係好想好似啲八婆戲咁，兜巴兜巴咁星落你度，不過我唔同你呀，我做人知羞恥。」然後再極度不屑地說：「如果你真係好想要阿 Tim 嘅，咪攞去咯，橫掂有你冇你呢個男人我都唔會要，你根本就唔配做我對手。」之後再直視 Mira 兼冷眼謂：「如果唔係阿 Tim 一早揀咗你啦。」該幕戲 Yoyo 無論眼神或是語氣，都演活了明芯心計一 面，加上

下半場（圖片來源：TVB）
下半場（圖片來源：TVB

王敏奕一面入世未深的不甘演出，整個場口充滿戲味。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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