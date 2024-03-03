婚後事

婚後事｜豆瓣8.8高分熱播 陳自瑤羅子溢情感大爆發

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由林肯監製、黃秉怡編審的《婚後事》（《Happy Ever After？》），逢周一至五晚九點半翡翠台播映，主要演員包括羅子溢、陳自瑤、黎諾懿、賴慰玲、羅天宇及王敏奕等。

想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB）
想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB

自播出後引爆網絡熱話的《婚後事》，首周已爆出不少經典場口及對白，六位主角亦順理成章人氣勁升，劇集在內地一樣備受熱捧。在《婚後事》播出兩集後，豆瓣已開出了 8.3 分的高評分，之後隨著劇集熱播，分數一直持續攀升，更一度衝至 8.8 分，相當厲害，雖然截至今午 12 時正，分數稍為迴落至 8.7 分，但仍然是相當理想的分數，內地網留言亦盡是好評：「五星預定，多視角敍事，Yoyo 真是不容易，怠覺得出現實中羅仲謙（子溢）很愛孩子」、「TVB 給陳自瑤一個視后吧」、「第四集直接讓人淚奔」、「請一直狠下去」。為了令觀眾更深入了解六位主角拍攝《婚後事》時的心路歷程及點滴，myTV SUPER 由前日（1 日）起、逢周五推出一系列主演對談訪問，打響頭炮的是飾演張明芯的陳自瑤 Yoyo 及飾演潘善仁的羅子溢。

子溢：我冇質疑過自己嘅能力

談到張明芯與潘善仁，不得不談二人於第五集的激情親熱場口，對於之前甚少拍親熱戲的 Yoyo 來說，她坦言拍攝時對於整個劇組、尤其監製及編審是投以百分百信任票：「所以我從來冇質疑過個劇本我應該係演少啲吖，定唔好演到咁，我哋呢個劇會講好多感情好豐富嘅 Moment，就好似善仁同明芯即將要分開、又經歷咗咁多嘢，所以咁樣嘅場口或感情戲、先可以帶到佢同前夫嗰種感覺，我只能盡力調節心態去演好。」之後 Yoyo 竟拋波給子溢並笑謂：「當然因為你呢個情場老手，真係帶得我好。」子溢聞言先是一秒尷尬，之後再搞笑畀晒反應謂：「我從來冇質疑過自己嘅能力。」

02b-05 想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB）
02b-05 想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB

Yoyo 續指拍攝《婚後事》時很難抽離，更瘋狂至「每日一喊」：「之前拍劇我可以好快走番出嚟，但呢套劇我同你（指子溢）都真係最多情緒戲同喊戲，個情緒困得太耐，（子溢：「可能一日（喊）幾場」），同真係每一日都有喊戲，就算最簡單嘅戲，都梗有一場（喊戲）。但我覺得係好事，因為我已經喺個角色，我唔想太

想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB）
想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB

抽離，我都驚自己入唔番去。」

至於子溢，則被 Yoyo 追問「對潘善仁的共鳴位」，子溢指出兩大共通點：「我會將所有責任都攬晒上身，同埋我會沉溺喺自己嘅反思入面，成日自己諗嘢，又唔係好擅於表達，可能有時係男人嘅自尊心作崇，想自己諗方法去解決同安慰自己。」子溢續指與太太楊茜堯由拍拖到結婚也有十年，故此處理角色時感受很深：「真係覺得婚姻有 高有低，會有唔啱嗌交嘅時候，三日一小嗌，七日一大拗，可能為咗小朋友都會有啲分歧。同埋亦都明白到一個男人結咗婚之後，係需要一啲空間去沉思，未必想逃避，可 能係一個情緒嘅抒發。」

02b-05 想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB）
02b-05 想知子溢點樣用一壼水比喻人同人嘅相處，記住睇番 myTV SUPER。12 《婚後事》豆瓣評分高開。（圖片來源：TVB）
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圖片來源：圖片來源：TVB

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