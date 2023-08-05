寵愛｜林漪娸化身廟街歌後處境劇鐵腳Solo喊戲NG花絮片爆笑連連

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。

漪娸姐奇招克服對蛇恐懼：演員一拍嘢就拋開自己，只要角色需要就會做到昨晚（4 日）一集，焦點落在老戲骨林漪娸身上。漪娸姐今次飾演過氣廟街歌后尹玉紅，除了與蟒蛇有不少對手戲，還會以多套 Bling Bling 靚衫示人，令人眼前一亮。漪娸姐受訪時坦言過足戲癮，她說：「呢個角色比平時嘅化妝濃好多，同埋要戴好多唔同假髮，好有 80 年代感覺，造型好特別。」講到與蟒蛇近距離接觸，她坦言：「都有少少驚蛇，但唔係話好驚，如果唔係拍嘢都唔會接觸，但演員一拍嘢就會拋開自己，只要角色需要就會做到。」十分專業。