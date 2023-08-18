寵愛PetPet｜林夏薇古佩玲連環怒摑招浩明獻處男床戲反而緊張

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。Paula（林夏薇飾）渣男舊愛家豪（招浩明飾）登場後一直搞風搞雨，又想藉搶回冬甩追求有錢女錢敏莉（古佩玲飾）！昨晚（17 日）一集，渣到極致的家豪在敏莉愛犬小泡芙生日會上，不但撩前度 Paula「友誼賽」，更被汪聲仁（周嘉洛飾）和冬甩踢爆背着敏莉食女，最終連環被Paula 和敏莉怒摑，大快人心！