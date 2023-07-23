寵愛PetPet｜林夏薇驚人狗語天賦曝光周嘉洛與薇薇零分歧阮政峰獲鳳英姐蕭徽勇指導配音
由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，將接棒《天龍八部》由 7 月 31 日起逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映，主要演員包括林夏薇、周嘉洛、姜大衞、黃子恆、古佩玲、徐榮、陳庭欣、何沛珈、楊證樺和招浩明等。
《寵愛 Pet Pet》是一套愛情喜劇，故事圍繞資深獸醫金惠婷 Paula（林夏薇飾）和動物傳心師汪聲仁（周嘉洛飾）這對鬥氣冤家，金惠婷性格倔擂槌四處辣火頭，汪聲仁觀人於微口甜舌滑，兩人因價值觀不同時有衝突。阿仁因一次意外獲得與金醫生「愛犬」冬甩溝通能力，一人一狗因而建立友誼，阿仁幫助冬甩逃離被閹割厄運，冬甩則幫助阿仁解決工作問題，阿仁與金醫生亦因冬甩關係漸生情愫。
爆冬甩一攰就扭計 與林夏薇長期嘻哈打鬧
飾演動物傳心師的嘉洛，在劇中有不少與小動物對戲場口，除了飾演冬甩的金毛尋回犬 Romeo 外，亦有貓咪、鸚鵡甚至蛇等，嘉洛受訪時指與小動物合作很開心：「有啲動物真係好聽話、好乖，又識 Un 吓跳吓舞，見到會覺得成個人都好治癒，佢哋帶到好多歡樂畀大家。」談到與「冬甩」Romeo 合作，嘉洛笑言：「冬甩係一個幾調皮嘅拍檔，同佢合作完全冇問題，佢嘅精靈同活力喺鏡頭前完全會展示到！嘉洛續指冬甩疲累時偶爾會扭計：「冇辦法要讓吓佢，始終動物同小朋友控制唔到咁多，要畀多啲耐性，不過我哋成個團隊都好有耐性，薇薇就更甚添啦，佢氹狗有一手！」劇中水火不容的二人，現實生活中卻是糖黐豆：「同薇薇合作好順利、好舒適，大家默契度好高，基本上係零意見分歧，成套劇都冇真係好過份！同佢喺現場好多時都係嘻嘻哈哈、打打鬧鬧，佢照顧人方面都好好，有時食飯飲水佢都會提我。」
阮政峰《好聲好戲》初試啼聲贏正評
由於冬甩佔戲甚重，監製 Andy 為冬甩挑選「配音員」時甚為謹慎，既不想太卡通、亦希望帶點童真；結果經過多番 Casting 仍未能找到心水聲音，最終在演員兼資深配音員蕭徽勇建議下，選擇了在《愛．回家之開心速遞》中飾演池子孝的阮政峰，Andy 更大讚阮政峰表現「恰如其分」。阮政峰在第二季《好聲好戲》中曾與蘇韻姿拍檔聲演，精彩表現在當時已獲不少讚賞；今次是政峰首度挑戰正式配音，Andy 專誠找來資深配音員黃鳳英在政峰錄音首日全程從旁指導，鳳英姐
亦爽快答應 Andy 請求；而蕭徽勇一有空亦會探政峰班並給予意見，相當有愛。政峰受訪時坦言配音初期感到迷惘，他說：「對於我嚟講要拎走晒肢體動作同表情，淨係靠把聲去演繹係有難度，好彩有鳳英姐同埋蕭徽勇幫忙，同埋監製喺現場親自指導，所以都好快上手。」講到為冬甩配音，政峰說：「大家一致認為唔好扮 BB 聲，所以都盡量似番自己把聲，但就比較 Hyper 啲。我自己都好鍾意配音，同埋都好多謝前輩畀咗電影試音機會我試，希望有機會中啦！」