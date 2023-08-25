寵愛PetPet｜金汪CP獻深情之吻周嘉洛緊張捽手林夏薇入戲不知Cut

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，今晚 9 點半翡翠台播映大結局。昨晚（24 日）一集，「金汪 CP」金惠婷、汪聲仁捲入偷鑽石風波，被敏莉（古佩玲飾）告上法庭，定風則為兩人擔任辯護律師。庭上，定風以敏莉已將鑽石吊飾送了給愛犬小泡芙為由，認為該鑽石吊飾是屬於小泡芙的財物，而小泡芙與冬甩是兩情相悅，所以才將鑽石吊飾送給冬甩，冬甩則再將鑽石吊飾送給惠婷，認為行為屬於餽贈而非盜竊他人財物，並要求冬甩出庭作供。