寵愛PetPet｜金汪CP獻深情之吻周嘉洛緊張捽手林夏薇入戲不知Cut
由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，今晚 9 點半翡翠台播映大結局。昨晚（24 日）一集，「金汪 CP」金惠婷、汪聲仁捲入偷鑽石風波，被敏莉（古佩玲飾）告上法庭，定風則為兩人擔任辯護律師。庭上，定風以敏莉已將鑽石吊飾送了給愛犬小泡芙為由，認為該鑽石吊飾是屬於小泡芙的財物，而小泡芙與冬甩是兩情相悅，所以才將鑽石吊飾送給冬甩，冬甩則再將鑽石吊飾送給惠婷，認為行為屬於餽贈而非盜竊他人財物，並要求冬甩出庭作供。
法庭戲拍足一整日
今晚（25 日）播出的大結局，重頭戲是冬甩如何在庭上作供。聲仁為了證明能與冬甩溝通，要求法官、書記和主控官各自拿著一件物品，蒙住雙眼的聲仁則靠冬甩的形容回答物件是甚麼。正式答辯時，冬甩靠撳鐘仔作供，撳一下代表「是」或「有」，撳兩下則代表「不是」或「沒有」。眾所周知拍攝動物和小朋友最困難，更何況是由狗狗擔正的法庭戲，「冬甩」Romeo 主人招浩明受訪時透露：「呢場法庭戲大約拍咗一日，當日 Romeo 兒時嘅 Trainer 包 Sir 都有嚟幫手。呢場戲
無論行位、視線、時間配合嘅準確性都要好高，所以拍攝前要細心研究劇本，事先設計唔同嘅拍攝方案，喺各方面配合下，好感恩最後順利完成。」
浩明未婚妻 Sophia 客串唔怯場
問到如何訓練 Romeo 撳鐘仔？浩明說：「用咗好多時間做準備，例如畀 hand 呢個基本動作需要每日不停訓練，訓練畀獎勵嘅時間都要好準確，而正式拍攝當日又唔可以做太多撳鐘就畀獎勵嘅動作，因為狗狗集中力係有限，好彩 Romeo 好叻仔順利完成拍攝。」該場法庭戲其實暗藏彩蛋，帶 Romeo 出庭的法庭書記正是浩明未婚妻 Sophia，浩明笑言：「Sophia 之前都係中大新聞系出身，以前都有對鏡頭實習嘅經驗，所以冇特別緊張，反而有幸參與拍攝覺得好開心，因為可以同Romeo 一齊出鏡留番個美好回憶！」
「金汪 CP」情深一吻甜度爆錶
至於「金汪 CP」的感情線自然是大結局焦點，今晚薇薇和嘉洛繼日前仆住咀嘴後再獻情深一吻，甜度更是 Level Up！觀乎該場甜爆吻戲花絮片，由於兩人要在夕陽下擁吻，拍攝時間十分緊逼，就連見慣大場面的薇薇都說：「本身都有啲緊張，依家要有夕陽就更加緊張，因為驚個夕陽冇咗！」平時表現得 Care Free 的嘉
洛仔，亦緊張到係咁捽手仔，相當可愛。到正式 Roll 機，「金汪 CP」一秒入戲咀得相當投入，事後薇薇撒嬌說：「都唔嗌 Cut 機嘅！」有幕後人員笑言：「嗌咗幾聲喇，你哋聽唔到咋！」