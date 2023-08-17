寵愛PetPet｜韓馬利偏執老人角色引熱議梁雯蔚小背心造型吸睛周嘉洛呼喊姐姐冧豬

由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。昨晚（16 日）一集劇情令人反思，講述獸醫史立言（楊證樺飾）愛犬打比在天台危站，汪聲仁（周嘉洛飾）透過冬甩轉達打比想法，原來打比是氣立言打算為了移民掉低母親四婆（韓馬利飾）不顧！但其實一切只是誤會，立言從來沒有打算要拋下母親，只是寡母婆一手湊大兒子的四婆眼見兒子要獨力照顧 6 名女兒，才以拒絕移民為由欲幫兒子慳錢；幸好最終幾經轉折，四婆終答應移民並與兒子攬作一團和好如初，場面感人。老戲骨韓馬利今次飾演的偏執老人不單造型搶眼，演技同樣到位，與楊證樺的互動亦十分精彩，加上香港近年湧現移民潮，相關劇情反映了不少移民家庭面對的切身問題，而打比透過阿仁轉達的一番心底話，更是發人深省：「我其實唔想移民，留低四婆自己一個好慘，我雖然只係一隻狗咩都做唔到，但如果有得揀，我會留喺度陪四婆，等佢唔會咁孤伶伶自己一個。」