寵愛PetPet｜韓馬利偏執老人角色引熱議梁雯蔚小背心造型吸睛周嘉洛呼喊姐姐冧豬
由陳耀全（Andy）監製、黎家明編審的《寵愛 Pet Pet》，逢周一至五晚 9 點半翡翠台播映。昨晚（16 日）一集劇情令人反思，講述獸醫史立言（楊證樺飾）愛犬打比在天台危站，汪聲仁（周嘉洛飾）透過冬甩轉達打比想法，原來打比是氣立言打算為了移民掉低母親四婆（韓馬利飾）不顧！但其實一切只是誤會，立言從來沒有打算要拋下母親，只是寡母婆一手湊大兒子的四婆眼見兒子要獨力照顧 6 名女兒，才以拒絕移民為由欲幫兒子慳錢；幸好最終幾經轉折，四婆終答應移民並與兒子攬作一團和好如初，場面感人。老戲骨韓馬利今次飾演的偏執老人不單造型搶眼，演技同樣到位，與楊證樺的互動亦十分精彩，加上香港近年湧現移民潮，相關劇情反映了不少移民家庭面對的切身問題，而打比透過阿仁轉達的一番心底話，更是發人深省：「我其實唔想移民，留低四婆自己一個好慘，我雖然只係一隻狗咩都做唔到，但如果有得揀，我會留喺度陪四婆，等佢唔會咁孤伶伶自己一個。」
是集另一焦點落在姜大衞（John 哥）飾演的金青松、和梁雯蔚飾演的 Yumi 身上，劇情講述兩人約會食飯，志趣相投的兩人就連食完蟹砌番成隻蟹出嚟這些小習慣也一樣。之後兩人行街買衫，其間 Yumi 因欲幫助途人除掉外套，因而遭心理學教授青松發現她因身材問題感到困擾，青松遂主動開解 Yumi，Yumi 則對其情愫漸生…講到與 John 哥有不少對手戲，雯蔚受訪時坦言：「知道要同 John哥合作都怯怯地，始終佢係一位有份量嘅前輩，今次仲要同佢演父女戀，都擔心自己可唔可以 Handle。」其實雯蔚於第一集除外套晒出白色緊身背心一幕，已獲網友大讚好身材，是集她再度大晒吊帶小背心，即再掀熱話！
另外，形象入屋的「薇洛 CP」林夏薇、周嘉洛繼續大派彩蛋，今次兩人大玩模擬想像中和實際中的姊弟戀情況。在想像姊弟戀，嘉洛撒嬌在薇薇耳邊叫姐姐，冧度爆錶！至於在實際的姊弟戀，嘉洛霸氣總裁上身對着薇薇說：「Call me Daddy！」最後薇薇作狀追打嘉洛，場面搞笑。前晚（15 日）一集，薇薇一場酒後吐真言戲十分搶焦，她爆喊說：「男人係咪個個都係咁，貪新鮮貪嫩口，十年感情又點喎，一有女人埋身就變狗公！」薇薇一字一淚講出不少女士的心聲，演技相當到位。至於嘉洛除了是搞笑擔當外，他在劇中對薇薇體貼入微，獲網友大讚是真．暖男！