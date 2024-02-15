尋找世界另一個我臺灣篇｜赴臺淚灑尋人記 獻唱Yesterday感動全場 俊彥爆狄龍趣怪習慣

既然「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名，還要住在世界另一個地方的人，又會是甚麼感覺？譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸將先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動，堪稱橫線式綜藝版《尋人記》。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，首周為大家尋找「同名聯盟」嘉賓藝人是譚俊彥。