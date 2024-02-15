尋找世界另一個我臺灣篇｜赴臺淚灑尋人記 獻唱Yesterday感動全場 俊彥爆狄龍趣怪習慣
既然「同姓三分親」，若遇上既同姓又同名，還要住在世界另一個地方的人，又會是甚麼感覺？譚俊彥、陳展鵬、黃智雯及郭柏姸將先後飛往台灣，尋找與自己同名同姓的「有緣人」，交換成長故事、閒話家常之餘，還會互相為對方實踐夢想，過程有笑有淚，既歡樂又感動，堪稱橫線式綜藝版《尋人記》。為了增加趣味度，製作組還專誠請來與樂壇天后撞名的無綫藝人葉蒨文及王菲擔任旁白，首周為大家尋找「同名聯盟」嘉賓藝人是譚俊彥。
說服狄龍必須出動秘密武器
為了尋找身處台灣的譚俊彥 s，譚俊彥（Shaun）通過了「眾裏尋車」及「踩單車」兩大挑戰尋覓目標人物，並先後與台灣譚俊彥走訪老人院、殯儀館、漁市場、公路及海傍等不同地方，暢談人生經、食經、車經及減壓經的同時，還大談父親經。Shaun 在節目中罕有地大談對父親狄龍的看法，還會大爆狄龍在家中的趣怪習慣。「我父親是一個很嚴厲的人，他很好笑的，小時候他教我如果人家說你好、誇（奬）你，你就把那個人減二十分。我到依家都仲覺得佢係包青天，好似我返到屋企會攤喺度（休息），佢唔係架，佢返到屋企要 XXX（看節目自有分曉），原來咁樣對佢嚟講舒服啲。」Shaun 續指即使到了現在這個年紀 ，還是要出動「秘密武器」說服父親；至於小時候由於不太敢跟父親說話，當時全靠母親作為自己與父親的溝通橋樑，並因而被笑稱「Mummy’s Boy」。 談到俊彥這個名字，Shaun 透露是父親好友兼知名導演張徹親自為他命名，兩個字皆有特別意思，節目中將有詳細解釋；另亦因為父親是狄龍， Shaun 於出生時名字早已揚名台灣，台灣譚俊彥便稱當年看新聞已知道自己與狄龍兒子同名同姓，二人的緣份亦是由當刻開始萌芽。
同場加映同名同姓戲劇性結緣 譚俊彥：世界就係咁細，仲癲過拍戲
本周節目還同場加映了「同名同姓的緣份」，原來身處台灣的譚俊彥 s； 雖然本身並無任何關連，甚至生活圈子與年齡層亦截然不同；但二人卻因為一件事，即使當時身處不同時空、亦意外地透過一個中間人牽連在一起；製作組在節目中將抽絲剝繭還原整個「緣份的天空」，兩大台灣譚俊彥對此均大表驚嘆：「怎麼會那麼巧」、「 這節目真的功德無量」，Shaun 坦言：「我聽完覺得好癡線，原來世界就係咁細，仲癲過拍戲，不得了。」「譚俊彥聯盟」 最終雖然只相處了三天左右，但由於同名同姓，三人全程恍如認識了數十載的好友，不分彼此、無所不談。拍
攝臨近尾聲，感性的 Shaun 不但流下了不捨的眼淚，更為了「譚俊彥聯盟」獻唱《Yesterday》及送上親手寫的紀念冊，相當有 Heart。