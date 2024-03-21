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小喇叭｜黎諾懿揭祕鍛煉祕訣 賴慰玲戲水驚喜失態

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清談節目《MORAZ 天然草本皮膚靈呈獻：Mayanne 小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。《Mayanne 小喇叭》每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶！

麥美恩拉住黎諾懿重演「鴛鴦戲水」反人體力學嘅動作，場面爆笑！（圖片來源：TVB）
麥美恩拉住黎諾懿重演「鴛鴦戲水」反人體力學嘅動作，場面爆笑！（圖片來源：TVB

今晚（21 日）一集邀來《婚後事》主演羅子溢、陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）和黎諾懿擔任嘉賓，四位大談拍攝花絮。講到諾懿親身上陣露股一幕，諾懿大爆「神之籮柚」練成過程，他笑說：「我本身都真係咁 fit，並冇特登去夾佢，我為咗呢場戲 Keep 住做深蹲！」諾懿更拋下豪語：「一係唔露，一露就應該去盡佢。」講到諾懿與 Winki 的「鴛鴦戲水」場口，Winki 笑言該場戲自己的心理狀態是「由頭驚到落尾」，並透露上身真空上陣、下身只穿一條短褲打底，皆因熱水累事，Winki 說：「我纏咗好多膠紙，但我又話好驚凍，佢哋（工作人員）就幫我倒熱水落去，咁啲水咁熱啲膠紙咪溶咯，但又趕住喎，咁我咪就咁遮住（心口）咯。但因為我好驚走光，黎總就係咁幫我打泡遮住，佢拎住筲箕喺水底係咁 chok 啲泡出嚟！」搞鬼的諾懿即場重現當時動作，並笑言自己「連道具都撈得很好」。另出名乜都夠膽問的 Mayanne，詢問二人該場戲的違反人體力學動作是如何煉成的之餘，更拉着諾懿即場示範，畫面搞笑。

左起：GM、黎諾懿、Mayanne、賴慰玲、陳自瑤、羅子溢（圖片來源：TVB）
左起：GM、黎諾懿、Mayanne、賴慰玲、陳自瑤、羅子溢（圖片來源：TVB

四人還討論了大量情景題，當中包括男女對精神出軌及肉體出軌的不同看法，更延伸討論至劇中 Yoyo 質問子溢「你同我上床嘅時候有冇諗起佢（第三者）」一幕，談到此幕，子溢搞笑引用網民回應：「使唔使開埋個腦畀你睇呀」，瞬即引發全場爆笑，諾懿更加入戰團與 Yoyo 及 Winki 進行正反辯論。此時子溢跳脫地反問：「我問你，男仔見到靚女，望一望諗吓，女人望到靚仔會唔會又諗吓？」面對諾懿與子溢連環發攻，Yoyo 到底會如何應對？更搞笑的是，子溢在辯論期間將大晒「見風轉舵」真功夫，成功將氣氛推向更高潮。之後四人再探討到父母離婚對小朋友的影響，子溢大拋金句說：「呢個問題好值得思考，覺得如果預期諗辦法去解決，咁不如一開始就唔好錯，結得婚就要對婚姻有承諾，做得爸爸媽媽就要盡父母責任。」Yoyo 聞言回應：「唔係個個好似你咁㗎嘛！」想知道更多相關精彩資訊，敬請留意 www.tvb.com

之後大家講到離婚對子女影響嘅話題。（圖片來源：TVB）
之後大家講到離婚對子女影響嘅話題。（圖片來源：TVB
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圖片來源：圖片來源：TVB

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