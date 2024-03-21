小喇叭｜黎諾懿揭祕鍛煉祕訣 賴慰玲戲水驚喜失態

清談節目《MORAZ 天然草本皮膚靈呈獻：Mayanne 小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。《Mayanne 小喇叭》每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶！