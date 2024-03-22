小喇叭｜Alice 爆拍AV內幕 神之手傳授祕技 Cosplayer Terri異常客遇險記
清談節目《MORAZ 天然草本皮膚靈呈獻：Mayanne 小喇叭》由新鮮出爐的「最佳女主持」麥美恩（Mayanne）擔任主持，曾展望（GM）擔任助理主持，逢周四、五晚 10 點半翡翠台播映。《Mayanne 小喇叭》每集邀請不同藝人及素人擔任嘉賓，開放討論各樣大膽又破格的香港貼地話題，花生指數爆錶！
7 個字回應「AV 界潛規則」
今晚（22 日）一集主題是「罕見職業」，邀來在台灣拍攝 AV 的女優 Alice、全職Cosplayer Terri 冰嵐和萬事屋創辦人軒軒擔任嘉賓，大談罕見職業背後的故事。
Alice 機緣巧合下去到台灣發展 AV 事業，並分享拍攝 AV 流程：「會收劇本先，之後要背台詞，拍動作片前都要做身體檢查，最緊要係性病報告，同埋拍嘅時間每一次 Cut 機都要沖涼。」Mayanne 問到圈內有否潛規則？Alice 即以七個字作回應！之後 Alice 再大爆圈中男優的劣跡行為，並說：「邊一個 Black List 大家都會知，因為行內嘅男優唔多，都係得 15 個。」講到最難忘事，Alice 直言是曾與有「神之手」之稱的殿堂級 AV 男優加藤鷹合作，她說：「見到佢呢個大人物，係勁緊張勁驚，但佢好耐心咁教導我。」Alice 大爆加藤鷹除了傳授她「必殺技」外，還對她身體某個部位特別喜歡！
全職 Cosplayer Terri 則以「賣相」維持收入，每個月均會推出不同主題的相片，
還會大搞各種活動凝聚粉絲，她笑言：「我哋會做好多特別嘢，好似射箭、BBQ 同埋羽毛球賽！」之後眾人還一同欣賞 Terri 的 cosplay 靚相，Mayanne 對其中一
張性感照片特別有興趣，Terri 更即場自爆「大胸真相」。粉絲眾多的 Terri 自爆收過一單最匪夷所思的工作，是對方給了她 6,000 元新台幣（約 1,477 元港幣），但只要求拍攝她的胳肋底！軒軒則透露是受動漫《銀魂》啟發，創立屬於自己的萬事屋，並本着「只要不犯法咩都肯做」的原則，排隊拎飛、做 PTBF 陪行街、陪減肥等乜都做過。