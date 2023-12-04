巾幗梟雄之懸崖｜曾勵珍自掏腰包慰問劇組黎耀祥瘋狂萬歲胡定欣忙瘦
由騰訊視頻及無綫電視聯合出品的《巾幗梟雄之懸崖》，演員陣容包括黎耀祥（祥哥）、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、李成昌、韓馬利、杜燕歌、謝雪心、莊思明等。《巾幗》劇組於橫店馬不停蹄進行拍攝，助理總經理（戲劇製作）曾勵珍和製作部總監（戲劇製作）徐正康日前專誠前往橫店探班，為台前幕後打氣，珍姐還自掏腰包請食飯，氣氛愉快！視帝祥哥期間亦有萬歲請大家「喝飲料」，眾人更在寫上「英俊瀟灑、氣宇軒昂、玉樹臨風、全組最愛的祥哥又…又…又…又…又…又…請大家喝飲料！」的水牌前合照，熱烈又融洽。
同定欣多次合作有晒默契
講到珍姐和徐生探班，祥哥受訪時說：「今次冇乜時間帶佢哋去玩，係最後一晚珍姐請大家食飯，佢睇咗片之後都好滿意，覺得成個製作都好唔同，既有 TVB嘅特色，又有內地製作上嘅配合，好有大片嘅感覺！」祥哥透露是次拍攝行程十分緊密，差不多日日都要開工：「冇乜時間叉電，有段時間係 A、B 組咁拍攝，拍完 A 組就過 B 組，有時早咗少少收工就出去食飯。」提到與胡定欣第八度合作，祥哥說：「佢都算係我喺 TVB 合作最多嘅女演員，所以今次合作都好有默契，大家都會一齊食個飯，工作上有啲咩都會交流吓。」
至於拍攝難忘事，祥哥說：「今次同好多內地工作人員合作，畀到我好新嘅衝擊，呢度地方比較大，個景都豐富啲，戲劇嘅效果都會加強咗，同埋監製（方駿釗）對我哋好好，佢專登安排咗啲飯盒係少啲油、鹽、糖，通常都係三菜一肉比較清淡啲，大家都食得好習慣。」在橫店工作雖然忙碌，但祥哥一有空都會出動「食好西」慰勞自己，祥哥日前在社交網介紹橫店港式茶餐廳，更成枱都是香港地道美食，有咖哩魚蛋、魚蓉燒賣、菠蘿包及叉燒等，祥哥全程大大啖食不停，相當滿足！
定欣一有時間即補眠叉電
定欣受訪時亦坦言日日都要開工，她說：「呢套劇通告好多好密，真係好少機會出去食飯，珍姐同徐生嚟咗大家可以早啲收工，大家一齊食個飯放鬆吓，如果唔係真係冇乜機會。」定欣坦言開工頭一個月特別忙：「我嘅銀行主景要連開十幾日，之後亦都有唔同嘅景連開幾日，第一個月真係好辛苦，冇乜點休息過，內地
有說法叫頂天立地，即係頭場去到尾場都係你！」身材 Fit 爆的定欣熱愛做運動，可惜今次帶備運動裝都得物無所用，她說：「自己帶嚟嘅運動衫都冇郁過，反而一有時間盡量瞓番多啲叉電。」
定欣指今次角色對體力、精神消耗比較大，拍攝期間消瘦不少，她說：「今次唔使做運動都消瘦咗，啲衫褲都鬆咗，係真係開住工瘦！我本身都少食澱粉質，但拍呢套劇消耗比較大，所以都一定要食飯，但係消耗實在太大，食完飯之後，拍完一兩場就已經開始肚餓！」至於今次再與視帝祥哥合作，定欣坦言：「同祥哥合作咗好多次，對上一次係《公公出宮》，都隔咗一段時間，每次同佢合作都係一個學習機會，好似再上堂咁。今次嘅角色同以往好唔同，要應付好多大場面同長對白，祥哥係一個好好嘅 Model，畀我去好好學習。」