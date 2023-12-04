巾幗梟雄之懸崖｜曾勵珍自掏腰包慰問劇組黎耀祥瘋狂萬歲胡定欣忙瘦

由騰訊視頻及無綫電視聯合出品的《巾幗梟雄之懸崖》，演員陣容包括黎耀祥（祥哥）、胡定欣、蕭正楠、羅天宇、陳曉華、李成昌、韓馬利、杜燕歌、謝雪心、莊思明等。《巾幗》劇組於橫店馬不停蹄進行拍攝，助理總經理（戲劇製作）曾勵珍和製作部總監（戲劇製作）徐正康日前專誠前往橫店探班，為台前幕後打氣，珍姐還自掏腰包請食飯，氣氛愉快！視帝祥哥期間亦有萬歲請大家「喝飲料」，眾人更在寫上「英俊瀟灑、氣宇軒昂、玉樹臨風、全組最愛的祥哥又…又…又…又…又…又…請大家喝飲料！」的水牌前合照，熱烈又融洽。