思家大戰｜亞運獎牌得主吳偉豪陳瑞菱顏值搶焦李思捷慘被批評肥矮懶大爆不玩了
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由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。
向來愛向各界廣發英雄帖的《思家大戰》，明（3 日）晚一集請來在今年杭州亞運贏得獎牌的香港運動員齊齊玩，分別是香港賽艇隊代表及香港橋牌隊代表，當中賽艇隊隊員阿棟及米露是拍檔兼金牌得主，而橋牌隊則整隊均是男子團體賽金牌得主。由阿棟率領賽艇隊成員除有米露，還有海琳、允允及呀臻，Alan 率領的橋牌隊，出賽成員有 KF、Dicky、Bubble 及 Gordon，尚有一位成員招偉立則坐在觀眾席支持隊友。值得留意的是，賽艇隊的阿棟與允允顏值高企，掛著燦爛笑容、充滿陽光氣息的阿棟望落有吳偉豪影子，至於允允則酷似「東張女神」之一陳瑞菱。
思捷以「香港人嘅驕傲」及「體育界 superstar」介紹各人出場，全場掌聲雷動
；而各香港運動員於 Chit Chat 環節則輪流大派勵志 Bite，阿棟先說：「有一個想贏嘅心可以戰勝一切！」並笑指參加《思家大戰》有好處：「做運動之餘接觸吓唔同方面嘅嘢」，十分識撈。至於橋牌隊的 Alan，則透露其實橋牌於 2018 年雅加達亞運已被列為競賽項目，並指今年贏得團隊賽金牌的香港隊其實很輸蝕：「我哋得一個成員係全職，其他都係兼職運動員，要花更多精神同時間去鑽研！」Alan 更透露其中一位隊友更為了參加亞運辭工，足見他們對橋牌的熱血。
今集問答環節亦非常精彩，當中一條針對思捷的問題「李思捷唔啱做運動員，因為李思捷好 X？」，兩隊隊員搶答時輪流拋出「好肥」、「好忙」、「好潺」、「好攰」、「好懶」、「好老」、「好瘦」及「好矮」等等超負面答案，觀眾聽到拍爛手掌，但思捷則冇癮到爆，而當中竟然有一個答案是對的，到底是哪一個？搶得「玩定唔玩」決定權的橋牌隊，更一反常態齊齊耍手擰頭嗌唔玩，結果被逼答題的賽艇隊，最後一個答案也未能答中，可算是史上最難答問題！到最後揭曉這條千古難題的答案時，全部答案一面倒踩盡思捷，令思捷一邊苦笑一邊戲言：「我唔玩喇！」場面惹笑。
圖片來源：（圖片來源：TVB）