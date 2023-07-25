思家大戰｜孫慧雪玩遊戲搶焦點陳煒被讚愈來愈索冧關宛珊驚爆大鑊

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（30 日）播出一集，有陳煒（煒哥）率領的「煒大的靚媽」隊，成員包括孫慧雪、李漫芬、關宛珊和張嘉兒，對戰由專業和音師譚錫禧率領的「同聲同氣」隊，成員有高少華、沈鳳、譚倩雅和鄭鴻昌。