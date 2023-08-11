思家大戰｜家英哥斗膽嫌老婆大洗汪明荃向John哥單眼求讓賽霸氣爆料琳琳姐脾氣差

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（13 日）播出一集，有「夫妻檔」汪明荃及羅家英攜手率領的「荃家高瑩俊」隊，成員包括粵劇拍檔謝曉瑩、郭俊亨及負責音樂的高潤鴻師傅；對戰林夏薇率領的「寵愛 Pet Pet」隊，成員有姜大衛（John 哥）、周嘉洛、徐榮及古佩玲。