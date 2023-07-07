思家大戰｜李思捷瘋狂放水笑爆全場吉吉晒聰明仔金句引網友熱議

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。後晚（9 日）播出一集，有周吉佩率領的「中音五強」隊，成員包括李佳、羅啟豪（英國豪）、龍婷及顏志恒，對戰室內設計師老闆 Tim Tim 率領的「TimTim Team」隊，成員包括 Timothy、