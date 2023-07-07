思家大戰｜李思捷瘋狂放水笑爆全場吉吉晒聰明仔金句引網友熱議
由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。後晚（9 日）播出一集，有周吉佩率領的「中音五強」隊，成員包括李佳、羅啟豪（英國豪）、龍婷及顏志恒，對戰室內設計師老闆 Tim Tim 率領的「TimTim Team」隊，成員包括 Timothy、
Tiger、Sonia、Zila。
「中音五強」應主持李思捷要求高歌《我們的名字》炒熱氣氛，席間思捷問到五人參加《中年好聲音》後的感想與轉變時，吉吉腦筋急轉彎謂：「我依家自信心多咗、人都聰明咗，考試仲得 100 分添！」獲得全場掌聲。至於英國豪則成為隊中「可愛擔當」，除了長期含羞答答的表情成焦點外，他的「蛻變感言」亦夠晒出乎意料：「冇咁怕醜，人人都話我瘦咗。」思捷聞言即和應謂：「係靚仔咗。」本周李思捷大發慈悲，戲癮上身玩繞場一周之餘，更向兩隊連環放水。首先，由於李佳因廣東話不佳，搶答題目時竟將「歌舞廳」誤說成「Ballroom」，幸獲思捷循循善誘才解釋清楚「Ballroom」的李佳式定義，其間二人對話內容相當爆笑，先是李佳一臉無辜問道：「你明唔明我講咩？」思捷眼神死回應：「I know！」李佳即歡呼謂：「Exactly」，再換來思捷抵死謂：「But they（工作人員） don’t know.」而當李佳得悉自己辭不達意後，即以英語向思捷道歉：「I am sorry, make it so complicated」，思捷再中英夾雜地搞笑回應：「It’s not complicated, it’s fine 咁你仲 play 唔 play 呀？」相當爆笑。
是集問題有易有難，其中一條難度系數較高題目為：「填一個字，人到中年就會愈嚟愈 x」，由於得出答案足足有六個，原以為是「放水」題目的兩隊，先後拋出頹、老、慢及窮等自以為必中答案，豈料「全軍覆沒」，李思捷見戰況如此不堪時，亦忍不住拋出一句：「我真係發覺我自己愈嚟愈窮！」到底真正答案是甚麼？密切留意最新一集《思家大戰》。