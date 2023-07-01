思家大戰｜李思捷爆粗被打格麥長青秒速KO贏盡掌聲甲一籃球員身高差萌翻黃智賢

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。明晚（2 日）播出一集，有麥長青率領的「區區有叔叔」隊，成員包括黃智賢、曹永廉、唐文龍和麥長青兒子麥振瑋，對戰由甲一籃球隊香港東方球員梁嘉顯率領的「香港東方」隊，成員包括胡卓斌、卜聿揚、蘇利文和李樹榮。