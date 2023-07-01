思家大戰｜李思捷爆粗被打格麥長青秒速KO贏盡掌聲甲一籃球員身高差萌翻黃智賢
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由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。明晚（2 日）播出一集，有麥長青率領的「區區有叔叔」隊，成員包括黃智賢、曹永廉、唐文龍和麥長青兒子麥振瑋，對戰由甲一籃球隊香港東方球員梁嘉顯率領的「香港東方」隊，成員包括胡卓斌、卜聿揚、蘇利文和李樹榮。
思捷與「區區有叔叔」隊成員十分老友，大家齊齊以老西＋煲呔 Look 上陣晒佬味。全隊焦點落在麥長青兒子麥振瑋身上，盡得爸爸真傳的振瑋，除了和爸爸一樣健碩，還遺傳了爸爸的急智和幽默感，振瑋大賣口乖指常常追看《思家大戰》，思捷即「出招」追問：「咁你最鍾意邊一集？」表現淡定的振瑋輕鬆招架：「有你嗰集！」精彩對答贏盡全場掌聲。
由於「香港東方」隊成員大部分都是籃球員關係，身材高大的他們與一班「叔叔」形成最萌身高差。在搶答環節，思捷面對「進擊的巨人」不禁嘩了一聲，頭岳岳的黃智賢更笑言：「我條頸有啲攰喎，快啲開始得唔得呀？」今集其中一條問題是「李思捷成日畀女乜？」，令思捷再淪為被圍攻對象，其中一個答案誇張到要用圖案遮住才能出街，口噏噏扮爆粗的思捷更遭製作組後期打格「封嘴」！想知道思捷究竟想講咩？記得留意明晚播出的《思家大戰》！
圖片來源：（圖片來源：TVB）