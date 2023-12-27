《思家大戰》｜驚爆！李思捷竟對Joe中文名一無所知，特別留意Coffee瑜伽姿勢
由李思捷主持及監製的《百老滙電器呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（24 日）平安夜播出一集，邀來《聲夢傳奇》第一、二屆畢業生擔任嘉賓，有何晉樂（Rock）率領的「聲夢 1」隊，成員有潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）和林沚羿
（Venus），對戰侯雋熙（Duncan）率領的「聲夢 2」隊，成員有彭家賢
（Zayden）、李茵彤（Desta）、劉芷君（Aster）和劉詠彤（Angel）。
今晚平安夜，一班聲夢畢業生甫出場大晒靚聲獻唱聖誕歌，「聲夢 2」打頭陣唱出《Stars of Joy》，然後輪到「聲夢 1」獻唱《We Wish You A Merry Christmas》，暖場主持一蚊 JOE 則化身聖誕老人助興，炒熱全場氣氛！《J Music》主持 Rock 透露很開心可以主持音樂節目，除了能夠認識更多音樂人外，還學會了如何做好一個主持，曾奪「最佳男主持」的思捷即場向 Rock 過番兩招：「做主持畀人笑唔緊要，最緊要自己性格可以展現到出嚟，畀人知道你係一個咩人，即係好似啲人望到我就知道我係一個壞人，咁咪 OK 啦！」惹得全場大笑。
今集問答環節同樣好玩，首條問題「講一首大人同細路都識唱嘅英文聖誕歌」，一班聲夢畢業生齊齊唱住歌答問題，思捷更一時興起晒歌劇式唱功，氣氛熱鬧。另一條問題「講一個觀眾知道佢英文名，但未必記得佢中文名嘅 TVB 演員或主持」同樣搞笑，Desta 害羞地指住暖場主持一蚊 Joe 答「Joe」，思捷搞鬼地說：「話時話，我都唔知你中文名係咩，可唔可以大聲嗌出嚟？」一蚊 Joe 即大聲說出：「游莨維呀！」Zayden 回答「Coffee（林芊妤）」，思捷聞言呆了一呆後說：「我諗我喺 TVB 10 年都未見過佢，你係咪特別留意人哋呀？留意人哋乜嘢？」Zayden 笑言：「少少，做瑜伽！」
最終兩隊鬥到難分難解，要玩「即時死亡」定勝負！今集「終極開口中」發生超罕見現象，第一位嘉賓答完問題已獲得 144 分，第二位嘉賓只需要拿到 56 分就可以獲得 5 萬蚊獎金&獎品，惟第二位嘉賓竟然由頭錯到落尾「食蛋」收場，思捷被他激到忍不住說：「今晚係平安夜，但我睇你今晚都唔係好平安！」想知道該嘉賓錯得有幾咁誇張？密切留意今晚播出的《思家大戰》！