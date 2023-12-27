《思家大戰》｜驚爆！李思捷竟對Joe中文名一無所知，特別留意Coffee瑜伽姿勢

由李思捷主持及監製的《百老滙電器呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（24 日）平安夜播出一集，邀來《聲夢傳奇》第一、二屆畢業生擔任嘉賓，有何晉樂（Rock）率領的「聲夢 1」隊，成員有潘靜文（Sherman）、林智樂（Felix）、文凱婷（Aeren）和林沚羿