東張女神齊現身《思家大戰》陳庭欣領隊露膊裝上陣擺S形甫士大騷美肩
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由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，本周日（23 日）播出一集，有陳庭欣（兔 B）率領的「東張女神膊到盡」隊，成員包括陳懿德、容羨媛、梁麗翹、梁菁琳，對戰由劉萬梁師傅率領的「功夫雙節棍」隊，成員有 Alvin、飛雲、哈士奇魂教練、Dee 爺教練。
思家大戰｜東張女神全隊露膊裝上陣 大玩「膊頭人浪」
刻意全Team以 sharp 醒露膊裝上陣的「東張女神」隊，全程貫徹「東張精神」活力十足，五人一出場即大擺女人味十足的S形甫士，又不時大晒香肩振響聲勢，兼輪流大派表情包炒熱氣氛。五人之中以容羨媛最識搞氣氛，不但七情上面，答問題期間更忽然大耍「功夫」，相當吸睛。
思家大戰｜東張女神陳懿德負傷撐拐杖上陣
至於負傷撐拐杖上陣的陳懿德，則搞笑謂：「我仆住嚟，點知就真係仆到。」談到隊名，隊長陳庭欣笑言：「今次博啲乜？梗係博贏，我哋做嘢搏到盡，玩遊戲都搏到盡！」說畢五人笑言要「襯番隊名」，玩起「膊頭人浪」，嬌俏又搞笑。至於「雙節棍」隊，雖然五人對答時較為害羞，但耍起雙節棍時型格十足，雙眼有火，贏得全場拍爛手掌，尖叫聲更是不絕於耳。「雙節棍」隊更成功點燃思捷的功夫魂，在節目尾聲技癢大耍雙節棍。
思家大戰｜東張女神梁菁琳最精靈「擦東張鞋」
說到答問題環節，出名機智的「東張女神」隊表現出色，兩度清版，當中以梁菁琳最為精靈，成功擦鞋！事緣其中一條問題「夜媽媽得你一個喺條街，忽然有露體狂走出嚟，你會即刻？」，梁菁琳九秒九兼意志堅定回答：「拍片報東張」，李思捷聞言對菁琳「轉數之快」五體投地：「答案唔會喺上面架喇，雖然你係擦東張鞋，但呢個係 good answer，如果（答案版）有乜都得，我請食飯！」這邊廂梁菁琳答得出色，那邊廂陳懿德則相當甩碌，其中一條問題，講出一個「武打電影男明星」，德德竟回答：「我淨係諗到陳山聰咋」，思捷聽罷眼神死之餘，更忍不住口噏噏走向鏡頭前「投訴」，場面搞笑。
圖片來源：（圖片來源：TVB）