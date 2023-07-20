東張女神齊現身《思家大戰》陳庭欣領隊露膊裝上陣擺S形甫士大騷美肩

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，本周日（23 日）播出一集，有陳庭欣（兔 B）率領的「東張女神膊到盡」隊，成員包括陳懿德、容羨媛、梁麗翹、梁菁琳，對戰由劉萬梁師傅率領的「功夫雙節棍」隊，成員有 Alvin、飛雲、哈士奇魂教練、Dee 爺教練。