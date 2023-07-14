思家大戰｜大姑丈獻唱好想約你炎明熹甘拜下風龔嘉欣驚嚇李思捷張振朗劇透搞大嘉欣個肚
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由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。周日晚（16 日）播出一集，有張振朗率領的「靈戲逼人」隊，成員包括龔嘉欣、劉穎鏇、江欣燕和阮嘉敏，對戰由 Gigi 炎明熹大姑丈率領的「Gi 朋戚友」隊，成員有細表哥細 Y、表姐兼炎明熹後援會會長 JY、表哥大 Y 和細姑丈 Arwick。
Gigi 又晒火星話：大家都加油，我無話可說
今集氣氛熱鬧，「靈戲逼人」隊一班女隊員抬住振朗出場，相當架勢。談及熱播劇《靈戲逼人》，振朗應思捷要求預告劇情並驚爆：「丁一駿（其角色名）同女鬼好好感情，之後嘅劇情有機會係人同隻鬼生 BB！」在旁的嘉欣聽畢忍不住吓了一聲，到底孰真孰假？「Gi 朋戚友」隊則獲 Gigi 親臨現場支持打氣，戴着口罩的Gigi 大晒招牌火星話：「大家都加油，我無話可說！」思捷問到有冇貼士畀大姑丈，Gigi 再晒搞笑功說：「唔好咁緊張，今日你做 Gigi。」之後大姑丈應思捷要求即場高歌，大姑丈獻唱 Gigi 的《好想約你》，Gigi 聽後再放笑彈：「我以後都唔使唱歌喇，好勁呀！」
問答環節氣氛同樣熾熱，龔嘉欣上台搶答問題時、化身《靈戲逼人》的女鬼雲柳芳，更鬼馬地匿在思捷身後嚇他，大晒可愛萌爆面。「靈戲逼人」隊全晚表現Hyper，每答對一條問題均會又跳又叫，分貝爆錶，就連站在遠處的思捷亦坦言感到地面震動，認真誇張。而在最後的「終極開口中」，今集有人在第一 Round已拎到 182 分超高分數，表現非常亮眼，想知邊個咁犀利？密切留意周日晚播出的《思家大戰》。
圖片來源：（圖片來源：TVB）