思家大戰｜大姑丈獻唱好想約你炎明熹甘拜下風龔嘉欣驚嚇李思捷張振朗劇透搞大嘉欣個肚

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。周日晚（16 日）播出一集，有張振朗率領的「靈戲逼人」隊，成員包括龔嘉欣、劉穎鏇、江欣燕和阮嘉敏，對戰由 Gigi 炎明熹大姑丈率領的「Gi 朋戚友」隊，成員有細表哥細 Y、表姐兼炎明熹後援會會長 JY、表哥大 Y 和細姑丈 Arwick。