思家大戰｜第三季激戰週日晚八點半翡翠臺播映重提搶獎事件火藥味濃
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由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（11 日）播出一集，有洪永城率領的「J2 旅行社」隊，成員包括胡美貽（Nicole）、葉靖儀（Michelle）、倪嘉雯（Carmen）以及胡敏芝（Karen），對戰黃庭鋒率領的「維新烏絲素」隊，成員包括劉錦紅、陳美濤、倪政聖以及趙振恒。
今集嘉賓洪永城與主持李思捷原來甚有「淵源」，二人於 2013 年分別憑《走過浮華大地 亞洲篇》及《玩嘢王》競逐萬千星輝頒獎典禮「最佳節目主持」獎項，最終洪永城及黃翠如鍊贏思捷奪獎，心有不甘的思捷，之後在主持的節目《今晚睇李》中直踩洪永城屋企「搶獎」，更「扑暈」洪永城，最終洪永城反擊踩上思捷節目奪回獎項，相當過癮。
相隔十年，昔日「宿敵」再碰頭即「火花四濺」，先是思捷專登將洪永城叫作洪天城，洪永城則爆料反擊：「大家知唔知佢花名係咩呀？佢叫阿肥，因為佢細個時好肥。」洪永城還作狀搣思捷面珠，相當抵死。之後思捷即重提舊事，笑言喜歡跟洪永城開玩笑：「好鍾意同你玩，我哋每次合作都好有火花，記得有次你贏咗個最佳主持獎，我就輸咗嘅，之後我喺節目度跑上你屋企拎你個獎，再扑你個頭。」洪永城聽畢竟不忘窒爆思捷：「咁你年年都輸㗎啦，咁你咪年年都扑人？」思捷聞言亦不忘牙擦反擊：「唔係呀，我贏咗個亞洲大獎呀！(思捷於「2022 亞洲影藝創意大獎」中榮獲「最佳娛樂節目主持」)」
思捷個樣到底值幾分？
去到問答環節，思捷繼續咬住洪永城唔放，其中一條問題「老公放咗工之後，會瞞住老婆同班 friend 做啲咩？」，洪永城回答「按摩」，思捷即打蛇隨棍上「盤問」洪永城：「有咩唔見得人，點解唔同得老婆講，揼咩骨要瞞呀？」今集另一亮點，是在「終極開口中」環節中，其中一條問題「1 至 10 分，李思捷個樣值幾分？」，思捷揭曉最多人回答的答案時竟面如死灰，到底接受訪問的 100 人當中，最多人認為的思捷顏值得分是多少？密切留意最新一集《思家大戰》。