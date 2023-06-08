思家大戰｜第三季激戰週日晚八點半翡翠臺播映重提搶獎事件火藥味濃

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（11 日）播出一集，有洪永城率領的「J2 旅行社」隊，成員包括胡美貽（Nicole）、葉靖儀（Michelle）、倪嘉雯（Carmen）以及胡敏芝（Karen），對戰黃庭鋒率領的「維新烏絲素」隊，成員包括劉錦紅、陳美濤、倪政聖以及趙振恒。