思家大戰｜蕭正楠黃翠如扯鼻鼾爆笑情侶大戰李思捷伍仲衡引全場哄動
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由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（28 日）播出一集，蕭正楠率領的「HEART」隊，成員包括伍仲衡、區永權、劉威煌及張翼東，對戰由家庭觀眾「靚聲王」陳銳強率領的「KOL 夢之隊」，成員包括「君兒媽媽」陳亮君、「追雲」劉健生、「妍內助」莫永妍以及「泰仔」湯頌偉。
今集兩隊參賽者玩得開心之餘，個個亦有備而嚟！一開始，蕭正楠、伍仲衡和區永權即場獻唱三人的限定男團「HEA」主題曲《HEA 到爆》，炒熱全場氣氛；而曾於上季模仿李思捷扮劉德華的「扮嘢能手」張翼東，當時因思捷 WFH 未能現場欣賞，今集終能於本尊面前 Show Off，思捷看後都大讚「Nice！」；至於「KOL 夢之隊」，五位隊友個個都有晒造型，齊齊 Cosplay 上陣，非常搶鏡！
至於問答環節，今集更是「花生」指數爆燈！其中人夫蕭正楠答問題時，疑似將屋企真嘢拎晒出嚟講，除了暗指太太黃翠如瞓覺扯鼻鼾，更口快快暗爆翠如唔幫手執屋，說：「佢負責睇住我執。」自知一時多口的他之後急忙補飛一句：「但我都開心㗎喇！」花式晒恩愛，閃盲全場！而一向於《中年好聲音》評語句句到肉的伍仲衡，今集更連番爆 Seed，其中於一條看似非常簡單的問題「講一對 TVB最恩愛嘅夫妻或情侶」時，他的答案竟然可以令全場掌聲雷動，就連見慣大場面的思捷亦佩服得當場 O 嘴，久久未能說話，更即場以跪拜來表達當刻心情，老友區永權之後亦不禁笑伍仲衡「亂講嘢」，想知道伍仲衡的答案是甚麼，竟可引來全場哄動級的迴響？密切留意周日晚播出的《思家大戰》。