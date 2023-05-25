思家大戰｜蕭正楠黃翠如扯鼻鼾爆笑情侶大戰李思捷伍仲衡引全場哄動

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。本周日（28 日）播出一集，蕭正楠率領的「HEART」隊，成員包括伍仲衡、區永權、劉威煌及張翼東，對戰由家庭觀眾「靚聲王」陳銳強率領的「KOL 夢之隊」，成員包括「君兒媽媽」陳亮君、「追雲」劉健生、「妍內助」莫永妍以及「泰仔」湯頌偉。