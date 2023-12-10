思家大戰｜薛家燕重演食神經典，問題險考李思捷，一家人飯局暗藏玄機？
由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，逢周日晚 8時 30 分翡翠台播映。今（10 日）晚播出一集，有「Captain Nancy」薛家燕、「三姐」蕭秀香任雙隊長，二人率領楊潮凱、林正峰、「名廚」許美德師傅合組「溜走的真味」隊，對戰由隊長「二嬸」亞芳帶領的「東莞友二嬸」隊，與侄子 HUGO、妹妹 Aimee、朋友益華及女兒婷婷齊齊玩。思捷透露過往與王祖藍、阮兆祥到東莞為「福祿壽」開騷獲二嬸送上雞、乳鴿、荔枝等地道美食給他們及工作人員探班，令他回味無窮。
家燕姐與三姐合作的全新飲食節目《溜走的真味》即將推出，家燕姐透露在潮州、汕頭拍攝期間嚐盡美食，更自封「食神」。家燕姐更問問題險考起思捷：「你唔覺得我好似肥咗啲咩？」一向轉數快的思捷醒目回答：「冇呀冇呀，好窈窕呀！」他隨後問現場人士：「家燕姐靚唔靚呀？」全場旋即報以熱烈掌聲，一招化解危機。此外，曾在電影《食神》演活經典角色「味公主」的家燕姐，應思捷要求神還原戲中超經典對白：「嘩！嘩！我未食過，咁好食嘅叉燒呀！」七情上面的家燕姐演技大爆發，未玩遊戲已炒熱現場氣氛，思捷也忍不住高喊「I love you」。
今集問答環節繼續勁多笑位，問到「乜嘢日子要一家人齊齊整整食飯」，兩隊輪流答對「中秋節」、「過年」、「做冬」等答案；「溜走的真味」隊的薛家燕卻驚爆「真心話」暗藏玄機，連思捷也大讚答案有創意，究竟乜嘢事咁緊要？另一條問題，「演藝界有地位嘅男藝人會畀人叫阿哥，例如有『乜』哥？」五個參考答案看似容易，兩隊卻結果僅答中「叻哥」、「發哥」，思捷大爆其餘答案全部都是家燕姐朋友，究竟她能否答中威多鋪？此外，其中一條問題「除咗細路哥同細路仔，上一輩點樣叫BB 仔？」「溜走的真味」隊的兩位隊長家燕姐、三姐先後答錯，潮凱一擊即中答啱答案，更在眾人面前自嘲是長輩，認真大膽！