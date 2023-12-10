思家大戰｜薛家燕重演食神經典，問題險考李思捷，一家人飯局暗藏玄機？

由李思捷主持及監製的《思家大戰》第三季，逢周日晚 8時 30 分翡翠台播映。今（10 日）晚播出一集，有「Captain Nancy」薛家燕、「三姐」蕭秀香任雙隊長，二人率領楊潮凱、林正峰、「名廚」許美德師傅合組「溜走的真味」隊，對戰由隊長「二嬸」亞芳帶領的「東莞友二嬸」隊，與侄子 HUGO、妹妹 Aimee、朋友益華及女兒婷婷齊齊玩。思捷透露過往與王祖藍、阮兆祥到東莞為「福祿壽」開騷獲二嬸送上雞、乳鴿、荔枝等地道美食給他們及工作人員探班，令他回味無窮。