^陳茵媺^ ^羅毓儀^嬌態百出

思家大戰｜陳茵媺自揭與陳豪尷尬關係羅毓儀撒嬌攻陷思捷網友熱議不斷

tvb娛樂
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由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。為配合 11 月台慶月，《思家大戰》由上集開始已廣邀台慶劇及台慶綜藝節目的主要演員、主持及嘉賓參與錄影，今晚（29 日）播出一集，請來台慶劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）一眾演員齊齊玩，分別有陳茵媺（Aimee）率領的「祝英台」隊，成員有「祝老太」馬海倫、「老闆娘」蔣祖曼、「祝小妹」古佩玲及「麗花」羅毓儀（Yuki）；對戰周嘉洛率領的「羅密歐」隊，成員有「密林」吳子冲、「密田」徐文浩、「密峰」邵展鵬及「Molly」鄺潔楹。

（圖片來源：TVB）

曾於《荃加福祿壽探案》中合作的思捷及 Aimee，甫見面即以「Bro」相稱，思捷說：「我成日叫佢 Bro，十幾年前我哋拍劇…」，Aimee 隨即撒嬌：「唔好講十幾年前喇。」予人感覺嬌的的的 Aimee，雖是首度上《思家大戰》，但全程古靈精怪兼表情多多之餘，轉數之快更不輸主持思捷，成為氣氛王 No.1。問到「一對好恩愛嘅夫妻，每一日至少一齊做一次嘅嘢」問題時，Aimee 即亢奮搶答「錫錫」，當思捷質疑：「一日一次喎！」Aimee 先爽快回答：「至少吖嘛！」思捷即打蛇隨棍上：「咁你同阿 Mo（陳豪）一日咀幾次？」Aimee 聞言嬌俏大賣關子：「唔話畀你聽！」之後 Yuki 回答同一條問題時，經歷多重內心掙扎後害羞吐出「兩字」答案，惹來全場嘩然，思捷則借勢追問 Aimee：「你同阿 Mo 係咪都一年做足 365次？」豈料 Aimee 理直氣壯回應：「At least」，全場再度陷入盛典氛圍，到底咩答案咁震撼？之後 Aimee 順應思捷要求在鏡頭前向老公說：「I Love You Baby」，嚇到思捷腳仔軟大叫投降：「冧到我都溶呀。」

（圖片來源：TVB）

嘉洛仔原來係 Chok 爆長氣王？

氣氛王 No.2 及 No.3 則分別為 Yuki 及嘉洛，鑑於「兩字」答案太惹關注，Yuki打後回答每條問題時都「尷尬滿滿」，不時做出「嚇到吃手手」及「掩臉」等小動作外，更一度笑至拍枱。Yuki 的「撒嬌害羞可愛三循環」令思捷亦不懂如何招架，每次走到 Yuki 面前均「未開口，先焗蟹」，現場氣氣相當歡愉。至於貴為本集「補中王」的嘉洛，在《羅祝》中飾演「愛情狂」的他、每次回答問題一定Chok 到盡之餘，更喜歡將答案簡單複雜化；當回答另一半講大話小動作時，嘉洛便長篇大論謂：「我個人認為嗰啲講大話嘅人一定會係過份理直氣壯，字字鏗鏘，落地有聲嗰啲？話自己大聲唔代表佢冇禮貌嗰啲？…」聽到耐性告急的思捷即以「即係大聲呀？」一句 KO 嘉洛，場面爆笑。今集另一搞笑位，是當馬海倫

估唔到嘉洛原來咁長氣。
估唔到嘉洛原來咁長氣。（圖片來源：TVB）

上台搶答問題時，思捷望一望她的手後抵死地說了一句：「呢一粒（石）成層樓架喇喎！」即成功引來全場起哄。

（圖片來源：TVB）
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圖片來源：（圖片來源：TVB）

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