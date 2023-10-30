思家大戰｜陳茵媺自揭與陳豪尷尬關係羅毓儀撒嬌攻陷思捷網友熱議不斷

由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。為配合 11 月台慶月，《思家大戰》由上集開始已廣邀台慶劇及台慶綜藝節目的主要演員、主持及嘉賓參與錄影，今晚（29 日）播出一集，請來台慶劇《羅密歐與祝英台》（以下簡稱《羅祝》）一眾演員齊齊玩，分別有陳茵媺（Aimee）率領的「祝英台」隊，成員有「祝老太」馬海倫、「老闆娘」蔣祖曼、「祝小妹」古佩玲及「麗花」羅毓儀（Yuki）；對戰周嘉洛率領的「羅密歐」隊，成員有「密林」吳子冲、「密田」徐文浩、「密峰」邵展鵬及「Molly」鄺潔楹。