思家大戰｜陳豪揭黑歷史恐怖經歷胡定欣否認花心堅稱專一

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（20 日）播出一集，有陳豪率領的「破毒強人」隊，成員包括胡定欣、蕭正楠、何廣沛和郭柏妍，對戰方麗盈率領的「天涯歌女」隊，成員包括何儷沂、歐寶娜、韋飛雄和陳家美。蕭正楠講錯一句說話即遭圍睥