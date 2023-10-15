思家大戰｜麥翠嫻搞笑喊打李思捷郭偉亮踢爆思捷冇機品XiX展青春氣息

由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（15 日）播出一集，有郭偉亮（Erick Kwok）率領的「識唔 XiX」隊，成員包括五人女團 XiX 的「最年長團員」Kiele、「愛哭又愛笑」的 Crystal、「氣氛擔當」Vici、「內裡斯文實則好曳」的 Caitlin；對戰麥翠嫻領軍的「歌師奶」隊，成員包括「最愛清潔師奶」許思敏（群姐）、「乜都掂師奶」黃梓瑋、「最愛游水」的區靄玲及「最為食」的劉桂芳；由於人數所限，XiX 年紀最小、獲 Erick Kwok 盛讚跳舞即變 Monster 的