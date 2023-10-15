思家大戰｜麥翠嫻搞笑喊打李思捷郭偉亮踢爆思捷冇機品XiX展青春氣息
由李思捷主持及監製的《施巴 pH 5.5 潔膚浴露呈獻：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。今晚（15 日）播出一集，有郭偉亮（Erick Kwok）率領的「識唔 XiX」隊，成員包括五人女團 XiX 的「最年長團員」Kiele、「愛哭又愛笑」的 Crystal、「氣氛擔當」Vici、「內裡斯文實則好曳」的 Caitlin；對戰麥翠嫻領軍的「歌師奶」隊，成員包括「最愛清潔師奶」許思敏（群姐）、「乜都掂師奶」黃梓瑋、「最愛游水」的區靄玲及「最為食」的劉桂芳；由於人數所限，XiX 年紀最小、獲 Erick Kwok 盛讚跳舞即變 Monster 的
Charlotte 負責坐在台下打氣。
「歌師奶」髮卷居家 Look 勁搶眼
近年圈中綠葉逐漸抬頭，「歌師奶」隊幾位熟女不時在劇集出現成功入屋，眾人戴上 old school 鬈髮髮圈配以經典居家 look 造型上陣，相當搶眼。至於由 Eric Kwok 擔任經理人的女團 XiX，上月推出的首支派台單曲《SiS》短短半個月已於YouTube 錄得 70 多萬點擊率，成績驕人；XiX 在節目中亦有即場跳唱新曲，氣氛熱鬧。
今集問答環節依舊爆笑，思捷繼續成為被玩對象，問到「若李思捷變成一個人咁大嘅攬枕，你會做啲乜」時，雖然 XiX 團員個個錫住思捷聲稱要又攬又錫兼高呼Love You，惟獨有番咁上下江湖地位的麥翠嫻搞笑謂：「我梗係要打……你啦，曳曳！」思捷聞言即搞笑反問：「即係打者愛也，愛你打多幾下！」雙方你一言、我一語，可謂高手過招！同樣腦筋急轉彎的 Eric Kwok，面對如此難題同樣處變不驚，除大膽揚言要同思捷「一齊瞓覺」，又大爆思捷冇機品兼唔覆機，到底二人有何私人恩怨？今集戰情更是峰迴路轉，由於 XiX「人細鬼大」、洞悉不同年齡層女人心成功過完一關又一關，不過在重要關頭卻遭「歌師奶」隊從後急起直追，關鍵人物更是麥翠嫻，想知麥翠嫻如何操控大局、成為今集 MVP？密切留意今晚播出的《思家大戰》。