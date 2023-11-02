思家大戰｜黎芷珊被辣評鄧梓峰三季後首登場周秀娜挑戰雙角你今次仲唔贏

由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。為配合台慶月，今集《思家》邀來台慶劇《叠影狙擊》演員和台慶主持玩遊戲，由周秀娜率領的「叠影狙擊」隊，成員包括黃浩然、郭政鴻、關禮傑和蔡穎恩，對戰鄧梓峰（十郎）率領的「台慶 MC」隊，成員包括黎芷珊、馮盈盈、林溥來和吳幸美。