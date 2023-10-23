思家大戰｜黎諾懿撩開高海寧內心世界李家鼎對李思捷的不滿爆發

由李思捷主持及監製的《日本喇叭牌正露丸特約：思家大戰》第三季，逢周日晚 8 時 30 分翡翠台播映。為配合下月台慶，《思家大戰》由今集開始將邀請台慶劇集主要演員、及台慶綜藝節目主持及嘉賓參與錄影，今晚（22 日）播出一集，有吳若希（Jinny）率領的「香港人在北京」隊，成員包括吳業坤、蔡潔、傅嘉莉和陳星妤，對戰黎諾懿率領的「隨懿李請客」隊，成員包括高海寧、劉穎鏇、李家鼎和一蚊 Joe 游茛維。