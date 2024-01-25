戀上西沙｜Gigi民族少女風牛仔型格曝光，神祕保暖造型搶焦，炎明熹向粉絲瘋狂道歉

無綫全新音樂劇《戀上西沙》近日密鑼緊鼓進行拍攝，日前主要演員炎明熹（Gigi）、李爾晨、麥玲玲、海俊傑、張美妮及林子超齊集西貢能夠拍攝「天空之鏡」效果的打卡熱點—泥涌石灘拍攝重要場口。身為女主角的Gigi，分別以民族少女風及牛仔型格裝束造型現身拍攝；為了應付其中一場彈結他場口，Gigi 更於正式拍攝前於家中反覆練習，務求令拍攝更加順利，相當專業。