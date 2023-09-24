我要瞓鬥｜曾比特怒擲Cue卡糖妹成羊仔陳葦璇變睡寶寶
J2（82 台）一直致力炮製不同類型綜藝節目，務求一新觀眾耳目。繼早前非常成功的「真狗騷」《超級毛特兒大賽》後，J2 明日（25 日）起逢周一至周五晚 10 點半，推出 15 集自家製旗艦綜藝節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，由陸浩明（6 號）、曾比特、陳葦璇及黃山怡 (糖妹)擔任主持、鄭子誠聲音旁述。節目除了是一個遊戲真人騷，亦為觀眾帶來健康資訊。透過不同關卡設計及參賽者表現，觀眾可以了解到睡眠的重要性，提高大眾對睡眠與健康的關注。
明晚（25 日）推出的 J2（82 台）王牌節目《海馬牌床褥特約︰我要瞓鬥》，可算是首個集《恐懼鬥室》加《魷魚遊戲》式求生原素；真實搬上節目的真人騷。14 組共 28 位「瞓鬥師」要留在錄影廠內 60 小時作困獸鬥，在「唔夠瞓」下玩遊戲過關晉級。挑戰體力、腦力及反應極限，為爭奪終極 10 萬元獎金獎品，作人性考驗。
各參賽隊為增強氣勢，都配上霸氣組名，7 組素人隊包括︰自信滿滿《自信 Max
Couple》、感情曖昧《現任 Best Friend》、建築工《職安真朋友》、等買樓《上車情侶》、互助互愛《採耳 Couple》、劏房戶《劏房情侶》、此地無銀《好兄弟（純正）》。至於 7 組藝人隊名亦非常抵死，包括︰劇集必備《最捱得甘草》、陽光男《帽子男孩》、高分高能《學術界代表》、野外步出《捱夜 Band 友》及 3 隊 J2ers 代表《J2 捱夜王》、《J2 智慧王》同《打機 Buddy》。
《我要瞓鬥》14 組參賽隊首要任務，是玩贏遊戲爭奪只有 10 張的床位晉級。挑戰的不只是各「瞓鬥師」捱眼瞓能力，亦考驗各主持耐力，所以 4 位主持分日夜兩更，配合節目日以繼夜拍攝。主持經驗豐富的 6 號同曾比特為夜更、糖妹同陳葦璇為日更。後晚（26）一集已經「出事」，初次擔任主持的曾比特在訪問片段中，被問到記稿難度時，他大安旨意話︰「唔難，有 cue 卡，隔籬仲有一個強力主持（6 號）傍住，無問題啦。」豈料錄影時就出事。話說當時即將舉行第二輪搶床位關卡，6 號準備宣布比賽方式時，曾比特仍一邊低頭整理 cue 卡，還不經意的說︰「我張 cue 卡都皺埋……」身旁 6 號聽到這番話後，一手搶過 cue 卡，曾比特來不及取回，cue 卡已被掉在地上，6 號不滿說︰「唔好睇呢啲 cue 卡，死㗎呢啲嘢。」曾比特開頭有點不知所措，更搞笑同監製講「職場霸凌呀」，在得不到回應，同時見在場各「瞓鬥師」拍掌大笑，就知道是臨場加插的節目效果，不過之後曾比特都不敢再明目張膽睇 cue 卡。
其實 6 號主持經驗豐富，一直被糖妹視為「盲公竹」，糖妹接受訪問時話︰「諗住好似 3
隻羊仔跟住 6 號，有佢安心晒嘅狀態，點知原來分早夜班。」確實人算不如天算。同樣初次做主持的陳葦璇直言瞓覺很重要，自爆當年組合年代，被隊友稱為「睡寶寶」，她笑說︰「瞓覺係我人生中最重要位置。」曾比特自言是早睡早起一族，因為「唔叻通頂」，所以今次是雙重考驗，而 6 號更是每日要瞓至少 8 個鐘才夠喉。此外，頭兩集節目已非常精彩，各藝人隊及素人隊「瞓鬥師」；為爭奪身後 10 張入圍床位同侍候的「羊仔」；正面開戰。他們事前只知道「鬥唔瞓」，但對遊戲內容一無所知，所以每次主持公布遊戲細則前一刻，等「派彩」的各人都會露出既期待又擔心的神情。明晚節目進行首場消耗戰，既花心思又嘥眼力；明晚轉而鬥體力，兼且考「口技」，想知精彩詳情，就要留意明晚節目播出。